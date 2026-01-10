Jean-Christophe Angelini part en campagne pour sa réélection à Portivechju : « Je suis à la fois le même qu’en 2020, et un autre »

Chacun sait que notre programme n'est pas le leur, que leur programme n'est pas le nôtre. Prenons l'exemple du port qui est le plus parlant. Le port ancien, tel que proposé par mes prédécesseurs, incluait 2 000 anneaux, une délégation de service de public pour le port nouveau et pour le port actuel, et induisait selon moi une absence de vision sur la totalité du site. Notre projet fait 800 anneaux en incluant le vieux port et est en régie totale - pas simplement pour les anneaux, mais également pour les places de parking et les locaux commerciaux. Donc on parle toujours d'un port, mais en des termes qui sont aux antipodes de ceux proposés à l'époque. Je crois que ce qui a conduit l'opposition à nous soutenir, quasiment tout le temps, c'est leur volonté de laisser une équipe jeune arrivant en responsabilité après 70 ans sans alternance, faire ses armes, sans lui poser systématiquement de difficultés.

On ne peut pas parler de rapprochement au sens strict, puisqu'un rapprochement induit un accord politique. Or, il n'y en a jamais eu durant la mandature. J'ai dit mon souci d'un travail en commun avec l'opposition, d'une collaboration active, et en même temps j'ai exprimé assez vite l'incapacité ou l'impossibilité de voir émerger une liste unique au premier tour.

Tout d'abord l'aspiration des Porto-Vecchiais que nous avons consultés pendant des mois, et qui nous ont fait savoir de façon quasi unanime qu'ils souhaitaient que notre équipe se distingue encore des équipes du passé. Ensuite, nous ne voulions pas d'un écrasement de la vie publique par une liste monolithique qui aurait donné l'impression de vouloir capter tout le pouvoir dès le premier tour. On est aujourd'hui dans une démarche plus démocratique.

Oui, une grande majorité. Car on ne peut pas se prévaloir d'un bilan pertinent et ne pas reconduire celles et ceux qui l'ont incarné. Mais on aura un renouvellement d'un bon tiers, pour permettre de continuer à rajeunir et dynamiser. Nous présenterons notre liste mi-février.

A la fois le même et un autre. Le même, parce que toujours nationaliste. Et je le serai, je crois, jusqu'à la fin de mes jours. J'en suis même convaincu. Différent, parce que l'exercice du pouvoir vous change et vous oblige à une éthique nouvelle, à une responsabilité institutionnelle. à une conduite différente. Pour le reste, de la même manière que pour Georges Mela, parler de rapprochement avec Laurent ou Jean-Charles est à mon avis un peu excessif. Nous avons mené des combats communs.

. Pour l'autonomie aussi puisque nous étions tous trois engagés en faveur du processus et de la révision constitutionnelle. Ceci étant dit, je discute tout autant avec quantité de nationalistes. De Nazione, de Core in Fronte, et de plus en plus de Femu a Corsica. J'ai un différend désormais connu avec, non pas Gilles Simeoni, non pas son mouvement,

, dont je pense qu'elle est catastrophique, à tout point de vue. Ça ne fait pas de moi quelqu'un qui aurait renié ses idéaux ou abandonné ses convictions. Peut-on encore dans ce pays critiquer la majorité territoriale, sans être taxé de reniement, voire de trahison ? Moi je considère l'inverse : parce qu'on est nationaliste, on se doit critiquer ce qui se passe aujourd'hui à la Collectivité. Parce que pour moi, c'est désormais très éloigné des raisons qui nous ont conduit à nous impliquer, pour notre part, il y a plus de 30 ans maintenant. Alors je dis attention aux caricatures : on disait qu'il y aurait une liste unique avec Georges Mela, ça n'est pas le cas. On disait que mes amis seraient sur la liste de Stéphane Braggia à Ajaccio dès le premier tour,

. On disait que nous aurions à l'endroit de l'extrême-droite ou d'autres, une forme de complaisance pour ménager l'avenir. Ça n'est absolument pas le cas.