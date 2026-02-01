Conférence au musée de Bastia sur «La mode vestimentaire en Corse de la fin du Moyen Âge à la Guerre de 1914 »

Cette conférence devait se tenir le jeudi 12 février à 18h, mais en raison du passage de la tempête Nils avait été annulée. Elle se déroulera donc le jeudi 26 à 18h toujours à l’auditorium du musée de Bastia, organisée par « Les amis du musée ». Michel-Edouard Nigaglioni y traitera de « La mode vestimentaire en Corse de la fin du Moyen Âge à la Guerre de 1914 ».



Depuis longtemps, le conférencier s’intéresse aux arts de la mode en Corse. Il est notamment l’auteur de deux ouvrages de référence, qui ont contribué à révéler au grand public la richesse et la complexité de ce champ d’étude encore peu exploré. On citera ainsi : « Être et paraître. 150 ans de mode vestimentaire à Bastia (1760-1910) » et « Parures et dévotion. Vistimenti e gjueli bunifazzini di i XVIIIu è XIXu seculi », publiés respectivement en 2009 et en 2025.



La conférence s’appuiera sur une iconographie abondante, composée de vêtements authentiques, de portraits peints et de photographies anciennes, pour la plupart issus de collections privées. Elle proposera un regard renouvelé sur l’évolution des modes vestimentaires à l’échelle de l’ensemble de l’île et présentera les dernières découvertes, encore inédites à ce jour.

