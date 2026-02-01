Ajaccio - Le téléporté Angelo fermé jusqu’au 28 février

La Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien (CAPA) informe les usagers de la fermeture du téléporté Angelo et du parking Saint Joseph entre le 21 et le 28 février inclus, en raison de plusieurs opérations programmées, conformément aux obligations réglementaires de maintenance.



« Cet entretien annuel est indispensable pour garantir la sécurité, la fiabilité et la performance du service. Il s’agit de la première semaine de maintenance sur les deux prévues », précise la CAPA en ajoutant que « parallèlement des travaux d’aménagement seront réalisés sur le parking Saint-Joseph, entraînant sa fermeture totale au public du lundi 16 février au dimanche 1er mars inclus ». Ces derniers comprendront « le rabotage du revêtement provisoire à l’entrée du parking » ; « la réalisation de l’entrée en béton teinté (temps de séchage : 8 jours) « ; « la création du massif destiné aux barrières automatiques » ; ou encore « la création du massif du panneau d’entrée ».



Dans le cadre des procédures de sécurité, la CAPA annonce également qu’un « exercice d’hélitreuillage sera organisé le 26 février sur le site du téléporté Angelo » et sera « mené conjointement par les équipes héliportées de la Sécurité civile et de la Gendarmerie, afin de tester et renforcer les dispositifs d’intervention d’urgence ». « Cette opération pourra entraîner une présence aérienne ponctuelle et des mouvements de personnel sur le site, sans impact supplémentaire pour le public, le téléporté étant déjà fermé à cette période », indique encore la CAPA en invitant les usagers à « consulter régulièrement le site capamove.corsica pour suivre l’actualité du réseau et des services de mobilité ».