CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di vita avec… Elizabeth Pardon 25/02/2026 Les ados corses restent les plus dépensiers de France 18/02/2026 Procès de l’assassinat d’Alexandre Giacopelli à Ajaccio : 23 et 25 ans de réclusion criminelle prononcés 18/02/2026 ​Ajaccio : le stade Michel-Moretti au cœur de la bataille des municipales 18/02/2026

Stonde di vita avec… Elizabeth Pardon


La rédaction le Mercredi 25 Février 2026 à 18:00

Pour ce numéro de Stonde di Vita, Livia Santana est allée à la rencontre d'Elizabeth Pardon, organiste en Balagne, et a passé une journée avec elle pour découvrir les secrets de ces instruments millénaires qui trônent dans les églises de Corse.








CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2026 corsenetinfos