Le PCF de Corse-du-Sud apporte son soutien aux salariés de l'ESAT de l'ADAPEI 2A

Alors que les salariés de l’ESAT de l’ADAPEI 2A sont en grève depuis le 2 février dernier, le PCF de Corse-du-Sud a tenu à leur apporter son soutien au travers un communiqué.



« Ce mouvement social s’inscrit dans une crise nationale qui touche l’ensemble du secteur médico-social, et plus particulièrement celui du handicap, confronté à un manque de moyens et à une précarisation croissante des emplois », écrit le parti en soulignant qu’ « il est urgent que toutes les mesures nécessaires soient prises pour garantir des conditions de travail dignes aux professionnels, condition indispensable à un accompagnement humain et de qualité pour les personnes en situation de handicap et leurs familles ».



« Dans ce contexte, la fédération de Corse-du-Sud du Parti Communiste tient à apporter son soutien plein et entier aux salariés mobilisés. Nous souhaitons qu’une issue positive puisse être trouvée dans les meilleurs délais, afin que les droits et la reconnaissance des travailleurs soient assurés », écrit encore le PCF2A en concluant : « La situation appelle désormais des engagements clairs et des décisions fortes pour sortir de l’impasse et redonner des perspectives à celles et ceux qui font vivre, au quotidien, ces missions essentielles ».