Un air de campagne électorale s’invite au conseil municipal de Porto-Vecchio

D'un bout à l'autre de la table du conseil municipal, Jean-Christophe Angelini et Georges Mela ont offert ce lundi soir un avant-goût de leur bataille électorale imminente.
Tout est parti d’un rapport anodin, portant sur le renouvellement de la convention d’objectifs conclu avec la Caisse d’allocations familiales sur le financement des accueils de loisirs sans hébergement (ALSH). Alors que les travaux visant à accueillir les enfants du centre de loisir au complexe sportif du Pruneddu ont touché à leur fin, Georges Mela a tenu à exprimer ses réserves sur le fond de ce projet, pourtant voté à l’unanimité du conseil, il y a de cela trois ans, le 16 janvier 2023. « L’ALSH est positionné là où il faut, mais moi j’aurais peut-être utilisé un bâtiment différent, plutôt que celui-ci. » Georges Mela fait référence à l’ancien club-house du Pruneddu, réaménagé pour être transformé en ALSH : « Dedans, il y avait des photos du Tour de France (dont le départ avait été donné à Porto-Vecchio en 2013, NDLR), et c’est pas demain qu’il va revenir chez nous... Et il y avait beaucoup d’autres choses encore dans cette salle, qui faisaient le bonheur du tissu associatif porto-vecchiais. »
Dans les rangs de Jean-Christophe Angelini, c’est l’étonnement : « Georges, ça fait six ans que l’on envisage de transformer le club-house en réception pour les ALSH, c’est pas nouveau comme information », lui fait remarquer Nathalie Apostolatos, adjointe au maire. Jean-Christope Angelini avoue son incompréhension : « Vous revenez trois ans après pour nous dire qu’il manque la photo. Il n’y a pas de problème : s’il manque un lieu à Porto-Vecchio pour mettre des photos du Tour de France, on le trouvera. Mais on ne peut pas, parce qu’on est à un mois de l’échéance électorale, réviser le passé à la lumière de nos ambitions respectives », a-t-il attaqué, guère convaincu par les explications de Georges Mela qui ont précédé son intervention : « Oui, nous avions décidé il y a trois ans, et de façon commune, de transférer la buvette du club-house. Mais on fait quand même valoir les observations qui sont les nôtres », s’était justifié l’ancien maire de Porto-Vecchio.
L'apaisement au conseil municipal, oui, mais grâce à qui ?
Celui qui souhaite récupérer le fauteuil de maire, conquis par Jean-Christophe Angelini en 2020, a ensuite rappelé que « l’opposition constructive » qu’il estime avoir incarnée durant ce mandat est à l’origine de « l’apaisement » des débats ayant eu cours durant cette mandature et qui a rendu crédible l’hypothèse – finalement écartée - d’une candidature commune entre eux deux, en vue de la prochaine échéance électorale. Un apaisement réel qui s’est traduit « à l’écrasante majorité » par l’unanimité des votes dans les décisions prises durant ce mandat, a approuvé Jean-Christophe Angelini. Mais le maire sortant suspecte Georges Mela de s’octroyer seul les mérites de cet apaisement, et il a tenu à durcir le ton : « On ne va pas refaire le débat relatif à l’attitude qui a été la vôtre et que j’ai eu à maintes reprises l’occasion de saluer. Mais j’ai une théorie un peu différente. Je pense que ce qui détermine l’attitude de l’opposition, c’est d’abord le respect que lui porte la majorité. Or, on peut pas faire comme si on (l’opposition que Jean-Christophe Angelini incarnait quand Georges Mela était maire, NDLR) avait été durant des mandats et des mandats des élus belliqueux et comme si vous, Georges, par la volonté de servir l’apaisement et l’intérêt général, vous aviez agi différemment... » A Porto-Vecchio, la campagne pour les municipales est enfin lancée.
1. Une troisième candidate, Vannina Luzi-Chiarelli, briguera la mairie de Porto-Vecchio, soutenue par Core in Fronte et Femu a Corsica.
