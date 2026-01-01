Vero - Guy Orsoni, détenu, n'assistera pas aux obsèques de son père

Agé de 41 ans et considéré comme une figure du banditisme corse, Guy Orsoni a été condamné en mai à 13 ans de prison pour avoir voulu tenter d'assassiner en 2018 Pascal Porri, de la bande rivale corse du "Petit Bar", et est "placé à l'isolement pour sa sécurité", a précisé une autre source proche du dossier.

Contacté par l'AFP, son avocat Me Martin Reynaud n'a pas souhaité s'exprimer.





Alain Orsoni, figure du nationalisme corse reconverti dans les affaires a été assassiné lundi à 71 ans aux obsèques de sa mère, décédée à 91 ans, dans son village de Véro (Corse-du-Sud). Il sera incinéré samedi au crématorium d'Ajaccio avant un "rassemblement familial" prévu à Véro, sans passage au cimetière où il a été mortellement atteint par une balle en pleine poitrine, a précisé jeudi à l'AFP une source proche du dossier.





Il a été tué par "un seul tir" qui a engendré "plusieurs blessures", la balle, tirée par "un fusil de chasse au sens large", ayant "traversé le bras", a indiqué le nouveau parquet national anti-criminalité organisée (Pnaco) en charge de l'enquête en co-saisine avec la Juridiction interrégionale spécialisée (Jirs) de Marseille.





Vendredi, il reposait au funérarium d'Ajaccio où ses proches recevaient les condoléances.

Les investigations ont été confiées à la police judiciaire d'Ajaccio ainsi qu'à l'Office central de lutte contre le crime organisé (OCLO), pour "meurtre en bande organisée", "participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime" et "participation à une organisation criminelle".





C'est la première enquête dont s'est saisi le Pnaco depuis son entrée en fonction le 5 janvier, "au regard notamment de la qualité de la victime et de son appartenance au milieu corse".