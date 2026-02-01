François Filoni (RN) a présenté sa liste "Gagner Pour Ajaccio"

CorseNetInfos
Patrice Paquier Lorenzi le Dimanche 15 Février 2026 à 10:57

François Filoni, la tête de liste de "Gagner Pour Ajaccio" a présenté les 51 noms de son équipe de campagne, ce dimanche 15 février 2026, dans sa permanence située Rue Dr Dell'Pellegrino. Au sein de sa démarche, sans surprise, des membres issus du RN, de l'UDR, du RPR, Mossa Palatina ainsi que de nombreuses personnalités issues de la société civile : "Des avocats, des femmes de ménages, des livreurs, des Ajacciens tout simplement" résument le chef de file du RN en Corse.



« Est-il-normal de voir un parc de ferrailleurs dès que l’on arrive à l’aéroport international d’Ajaccio. C'est cela l'image que l'on veut donner de la cité impériale ? » s’étonne François Filoni, tête de liste de « Gagner pour Ajaccio » lors de la présentation des 51 noms de son équipe de campagne. Le chef de file du RN en Corse a donné, ce dimanche, sa vision de la ville en cas d’élection et a annoncé son intention de réaliser des installations sportives en faveur de la jeunesse en préemptant le stade de l’AC Ajaccio, « pour éviter de voir prochainement des immeubles fleurir sur ce site ». François Filoni a également présenté son projet pour la Citadelle « à vocation identitaire et patrimoniale uniquement » estimant "qu'il est hors de question de la vendre à des investisseurs étrangers". Le candidat aux élections municipales a également poursuivi ces critiques sur le téléphérique : "On nous a vendu un projet à 2000 passagers/heure, le compte n'y est pas. Si finalement, on est sur 300 passagers par jour, on va être sur un déficit à 4 millions d'euros par an. Comment en est-ton arrivé là ?  Si je suis élu, on fera une enquête administrative pour savoir si il y a eu du lobbying pour aider à sa réalisation sur un espace classé boisé".

Découvrez les 51 noms de la liste "Gagner Pour Ajaccio" :

1.François FILONI
2.Stéphanie BONNECHERE CUTTOLI
3.Alexandre-GUILLAUME TOLLINCHI
4.Anna CHIAPPINI
5.Paul MARCHIONE
6.Angela BAPTISTA SOARES
7.Sébastien DELIPERI
8.Ariane QUARENA
9.Lisandru LUCIANI
10.Marie-Xavière CHIAPPINI
11.Baptiste SIMEONI
12.Eleonore MANCA
13.Sébastien PELLETIER-MAESTRACCI
14.Severine PARISY
15.Dominique CHIESI
16.Michèle MALERBA
17.Nicolas ORTICONI
18.Bénédicte JALABERT
19.Jean-Marc ANTONIETTI
20.Marie-Josée LEONI
21.François TEYSSIER
22.Magali COMBETTES
23.Alexandre TARDY
24.Angèle CARDI
25.Emeric STRAUSS
26.Cassandre MARTIN
27.Franck MORGANTI
28.Michèle CANNICCIONI
29.Jean-Michel GRASSELY
30.Brigitte ANDRIATIANA
31.Renato BIANCO
32.Sandrine MARIANI
33.François FRANCHI
34.Marie-Kathia OGGIANO
35.Yann FLEURQUIN
36.Brigitte CASSAGNERES
37.Sauveur SANNA
38.Françoise MURI
39.Christophe JASSERAND
40.Claude CHIODELLI
41.René BERNARDI
42.Patrizia PIGA
43.Jean-Antoine Velardi
44.Rita RAMACCIOTTI
45.Jean TROMBELLA
46.Antoinette RENUCCI
47.Alain LAFRANCESCA
48.Marie-Madeleine ANDARELLI
49.Toussaint CECCARINI
50.Liliane LECA
51.Gérald TESTA




