François Filoni (RN) a présenté sa liste "Gagner Pour Ajaccio"

« Est-il-normal de voir un parc de ferrailleurs dès que l’on arrive à l’aéroport international d’Ajaccio. C'est cela l'image que l'on veut donner de la cité impériale ? » s’étonne François Filoni, tête de liste de « Gagner pour Ajaccio » lors de la présentation des 51 noms de son équipe de campagne. Le chef de file du RN en Corse a donné, ce dimanche, sa vision de la ville en cas d’élection et a annoncé son intention de réaliser des installations sportives en faveur de la jeunesse en préemptant le stade de l’AC Ajaccio, « pour éviter de voir prochainement des immeubles fleurir sur ce site ». François Filoni a également présenté son projet pour la Citadelle « à vocation identitaire et patrimoniale uniquement » estimant "qu'il est hors de question de la vendre à des investisseurs étrangers". Le candidat aux élections municipales a également poursuivi ces critiques sur le téléphérique : "On nous a vendu un projet à 2000 passagers/heure, le compte n'y est pas. Si finalement, on est sur 300 passagers par jour, on va être sur un déficit à 4 millions d'euros par an. Comment en est-ton arrivé là ? Si je suis élu, on fera une enquête administrative pour savoir si il y a eu du lobbying pour aider à sa réalisation sur un espace classé boisé".
Découvrez les 51 noms de la liste "Gagner Pour Ajaccio" :
1.François FILONI
2.Stéphanie BONNECHERE CUTTOLI
3.Alexandre-GUILLAUME TOLLINCHI
4.Anna CHIAPPINI
5.Paul MARCHIONE
6.Angela BAPTISTA SOARES
7.Sébastien DELIPERI
8.Ariane QUARENA
9.Lisandru LUCIANI
10.Marie-Xavière CHIAPPINI
11.Baptiste SIMEONI
12.Eleonore MANCA
13.Sébastien PELLETIER-MAESTRACCI
14.Severine PARISY
15.Dominique CHIESI
16.Michèle MALERBA
17.Nicolas ORTICONI
18.Bénédicte JALABERT
19.Jean-Marc ANTONIETTI
20.Marie-Josée LEONI
21.François TEYSSIER
22.Magali COMBETTES
23.Alexandre TARDY
24.Angèle CARDI
25.Emeric STRAUSS
26.Cassandre MARTIN
27.Franck MORGANTI
28.Michèle CANNICCIONI
29.Jean-Michel GRASSELY
30.Brigitte ANDRIATIANA
31.Renato BIANCO
32.Sandrine MARIANI
33.François FRANCHI
34.Marie-Kathia OGGIANO
35.Yann FLEURQUIN
36.Brigitte CASSAGNERES
37.Sauveur SANNA
38.Françoise MURI
39.Christophe JASSERAND
40.Claude CHIODELLI
41.René BERNARDI
42.Patrizia PIGA
43.Jean-Antoine Velardi
44.Rita RAMACCIOTTI
45.Jean TROMBELLA
46.Antoinette RENUCCI
47.Alain LAFRANCESCA
48.Marie-Madeleine ANDARELLI
49.Toussaint CECCARINI
50.Liliane LECA
51.Gérald TESTA
