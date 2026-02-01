François Filoni (RN) a présenté sa liste "Gagner Pour Ajaccio"

« Est-il-normal de voir un parc de ferrailleurs dès que l’on arrive à l’aéroport international d’Ajaccio. C'est cela l'image que l'on veut donner de la cité impériale ? » s’étonne François Filoni, tête de liste de « Gagner pour Ajaccio » lors de la présentation des 51 noms de son équipe de campagne. Le chef de file du RN en Corse a donné, ce dimanche, sa vision de la ville en cas d’élection et a annoncé son intention de réaliser des installations sportives en faveur de la jeunesse en préemptant le stade de l’AC Ajaccio, « pour éviter de voir prochainement des immeubles fleurir sur ce site ». François Filoni a également présenté son projet pour la Citadelle « à vocation identitaire et patrimoniale uniquement » estimant "qu'il est hors de question de la vendre à des investisseurs étrangers". Le candidat aux élections municipales a également poursuivi ces critiques sur le téléphérique : "On nous a vendu un projet à 2000 passagers/heure, le compte n'y est pas. Si finalement, on est sur 300 passagers par jour, on va être sur un déficit à 4 millions d'euros par an. Comment en est-ton arrivé là ? Si je suis élu, on fera une enquête administrative pour savoir si il y a eu du lobbying pour aider à sa réalisation sur un espace classé boisé".