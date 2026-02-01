A Mandrialinca - La victoire et le record de l'épreuve pour Axel Narbonne-Zuccarelli

Victoire et record pour Axel Narbonne-Zuccarelli @cni
L’AS Figarella, où Loïc Leonardi-Giacometti, son petit-fils, a repris le flambeau, n’a pas oublié, à l’occasion de la première édition de l’épreuve depuis sa disparition, de rendre hommage à son créateur, en « signe du souvenir et de la reconnaissance ».
« La Mandrialinca est avant tout un hommage à Claude Leonardi, sans qui rien n’aurait été possible. Visionnaire et passionné, il est à l’origine de ce parcours fabuleux qu’il a imaginé, tracé et fait vivre, et qui constitue aujourd’hui l’identité et l’âme de cette course.
À travers cet événement, nous souhaitons lui rendre hommage et le remercier pour tout ce qu’il a apporté au sport, pour son engagement durant tant d’années, pour les valeurs qu’il a transmises et pour l’héritage qu’il laisse à toute une communauté de coureurs.
Chaque foulée sur ce parcours sera une pensée pour lui. Merci pour tout, Claude. »
Dès lors, la course pouvait s’élancer.
À 9 heures précises, lorsque les cloches de Santa Maria ont sonné, les 180 concurrents se sont élancés toutes les 20 secondes à l’assaut du Cimone, sur un terrain ardu encore alourdi par les pluies des derniers jours, miraculeusement estompées ce dimanche matin.
Pour beaucoup, cette épreuve de montagne à nulle autre pareille restait avant tout un défi face au chrono. Pour une poignée de prétendants, en revanche, l’objectif était clair : se rapprocher du temps réalisé en 2024 par Giordano, détenteur du record de l’épreuve en 1 h 03’33.
Ils étaient une dizaine à partir derrière tout le monde — Marie Chasseray, Joseph Lovati, Franck Guidi, Sampieru Graziani, Leo Serca, Barthélémy Ponchon, Axel Narbonne-Zuccarelli, Pascal Capdevilla notamment — avec l’idée de se situer dans le sillage du recordman.
Mais il fallait bien se rendre à l’évidence : malgré un terrain glissant, rendu plus exigeant encore par les fortes pluies de la veille, personne ne ferait mieux que l’ancien cycliste devenu un redoutable trailer, Axel Narbonne-Zuccarelli.
Et comme pour donner à cette journée d’hommage une dimension supplémentaire, on apprenait à l’arrivée que le vainqueur avait amélioré de près de trente secondes le record établi en 2024.
D’en haut, bien plus haut que le Cimone, Claude Leonardi a sans doute apprécié.
D'autant que sous le regard bienveillant de Santa Maria di Lota, l'organisation réunie comme jamais autour de Loïc Leonardi-Giacometti, avait mis les petits plats dans les grands pour tous ceux qui avaient honoré ce rendez-vous du souvenir et de l'amitié…
1. Axel Zuccarelli-Narbonne)– 1:03:04
2. Léo Serca – 1:11:22
3. Barthélémy Ponchon (Team Tavignanu) – 1:14:43
4. Alexis Cario (CA Bastia) – 1:15:11
5. Joseph Lovati – 1:16:17
6. Mathieu Galletti – 1:16:46
7. Vincent Dubois (CTCA) – 1:18:05
8. Anthony Chessa (Fium’Orbu Running Club) – 1:18:27
9. Mohamed Erachidi (Palestinateam) – 1:18:30
10. Franck Guidi – 1:20:09
11. Pierre-Marie Donati (CCCV) – 1:20:46
12. Pascal Capdevila – 1:21:03
13. Olivier Riccino – 1:21:22
14. Louis Orsini – 1:21:35
15. Clément-César Pantanacce (Section Altu Nebbiu) – 1:22:06
16. Sampieru Graziani (A Squadra Mantinum) – 1:22:15
17. Marouane Rida – 1:22:58
18. Thomas Dedyn – 1:23:44
19. Frédéric Kaupp (Spenghji Fochi) – 1:23:48
20. Damien Calabio (E Muvre Balanine) – 1:25:56
21. Marie Chasseray (Club Omnisport Porticcio) – 1:26:15
22. Emil Hrnciar – 1:27:37
23. Franck Gabella – 1:28:33
24. Thomas Giannelli (A Squadra Mantinum) – 1:28:36
25. Jean-Paul Giannorsi (Folelli) – 1:28:44
26. David Repeti – 1:28:52 27. François-Baptiste Croce – 1:28:56 28. Roger Tellini – 1:28:56 29. Grégory Carta (Rando Insulaire) – 1:29:10 30. Max Cristelli – 1:29:48 31. Maëlys Devos (Sport in Calvi) – 1:29:52 32. Michel Moracchini – 1:30:14 33. Florian Cadu – 1:30:25 34. Jeremy Filippi (Lucciana Atletisimu) – 1:31:11 35. Alain Giudicelli – 1:31:19 36. Yann Perquis (AS Niolu) – 1:31:19 37. Laurent Cochet – 1:32:01 38. Jean-Thomas Chiari (A Furmiculà) – 1:32:11 39. Kevin Angun – 1:32:31 40. Pierre-Marie Orticoni (ECBB) – 1:32:37 41. Jean-Antoine Lovisi – 1:33:27 42. Dominique Neri – 1:33:34 43. Bernard Giudicelli – 1:33:50 44. Tom Paillasson – 1:34:43 45. Petru Byrde – 1:34:47 46. Michael Duprat (Associu Muntagnolu di Fiumorbu) – 1:35:15 47. André Branca – 1:35:43 48. Stéphane Fangeaud (Casinca Trail) – 1:35:56 49. Vincent Pico – 1:35:57 50. Arthur Patrice – 1:36:01 51. Cyril Bauchet (DUC Army) – 1:36:23 52. Paul-Xavier Garcia – 1:36:34 53. Morad Boustatin – 1:37:19 54. Thomas Franceschi – 1:37:23 55. Baptiste Taddei Armadans – 1:37:29 56. Amandine Dumas – 1:37:50 57. Julien Graziani Orsucci – 1:38:01 58. Florent Agostini – 1:38:03 59. Nicolas Mazzoni (AS Figarella) – 1:39:22 60. Jean-Luc Chiaroni – 1:39:23 61. Alexandre Renosi (Folelli) – 1:39:28 62. Benjamin Quillévéré (Bastia Running Trail) – 1:39:35 63. Maxime Muscatelli – 1:39:39 64. Delphine Calabio (E Muvre Balanine) – 1:39:50 65. Patrick Gambotti – 1:39:54 66. Florent Crouhy – 1:40:33 67. Jean-François Padovani (A Squadra Mantinum) – 1:41:03 68. Livia Padovani (A Squadra Mantinum) – 1:41:04 69. Olivier Leonardi (AS Figarella) – 1:41:10 70. Paul-François Albertini – 1:41:14 71. Anthony Berquet – 1:42:23 72. Alexandre Fournou – 1:43:03 73. Sébastien Medori – 1:43:17 74. Jean-Baptiste Graziani (A Squadra Mantinum) – 1:43:20 75. Mickaël Skowronski – 1:43:23 76. Dominique Laurelli (Casinca Trail) – 1:43:27 77. Antoine Natalini (I Filanci) – 1:43:34 78. Bryan Toth – 1:43:40 79. Florian Ambrosi (CrossFit Lucciana) – 1:44:34 80. Jean-Michel Morcrette – 1:44:45 81. Anthony Campana – 1:45:02 82. Stéphane Santos – 1:45:09 83. Pascal Leonardi – 1:45:55 84. Joseph Sauli (Lucciana Atletisimu) – 1:46:02 85. Matias Pietri (Section Haut Nebbiu) – 1:46:12 86. Chris Colombani (A Furmiculà) – 1:46:27 87. Mustapha Elkaddouri – 1:46:42 88. Charles-Antoine Toracca – 1:48:00 89. Jonathan Moreira – 1:48:28 90. Luis Serra (Tous pour chacun) – 1:49:11 91. Pierre Bernard – 1:49:26 92. Jean-Pierre Costa (A Petralbinca) – 1:49:48 93. Félix Gambotti (Associu Muntagnolu di Fiumorbu) – 1:50:03 94. Tony Cervetti (A Furmiculà) – 1:50:35 95. Camille Spampani – 1:50:37 96. Cyril Albaladje – 1:51:06 97. Judith Terrenne – 1:51:07 98. Romain Messager (The Plumber) – 1:51:19 99. Reda Hayoun – 1:51:39 100. Fabrice Figarella – 1:52:27
