A Mandrialinca - La victoire et le record de l'épreuve pour Axel Narbonne-Zuccarelli

L’AS Figarella, où Loïc Leonardi-Giacometti, son petit-fils, a repris le flambeau, n’a pas oublié, à l’occasion de la première édition de l’épreuve depuis sa disparition, de rendre hommage à son créateur, en « signe du souvenir et de la reconnaissance ».

« La Mandrialinca est avant tout un hommage à Claude Leonardi, sans qui rien n’aurait été possible. Visionnaire et passionné, il est à l’origine de ce parcours fabuleux qu’il a imaginé, tracé et fait vivre, et qui constitue aujourd’hui l’identité et l’âme de cette course.

À travers cet événement, nous souhaitons lui rendre hommage et le remercier pour tout ce qu’il a apporté au sport, pour son engagement durant tant d’années, pour les valeurs qu’il a transmises et pour l’héritage qu’il laisse à toute une communauté de coureurs.

Chaque foulée sur ce parcours sera une pensée pour lui. Merci pour tout, Claude. »

Dès lors, la course pouvait s’élancer.

À 9 heures précises, lorsque les cloches de Santa Maria ont sonné, les 180 concurrents se sont élancés toutes les 20 secondes à l’assaut du Cimone, sur un terrain ardu encore alourdi par les pluies des derniers jours, miraculeusement estompées ce dimanche matin.

Pour beaucoup, cette épreuve de montagne à nulle autre pareille restait avant tout un défi face au chrono. Pour une poignée de prétendants, en revanche, l’objectif était clair : se rapprocher du temps réalisé en 2024 par Giordano, détenteur du record de l’épreuve en 1 h 03’33.

Ils étaient une dizaine à partir derrière tout le monde — Marie Chasseray, Joseph Lovati, Franck Guidi, Sampieru Graziani, Leo Serca, Barthélémy Ponchon, Axel Narbonne-Zuccarelli, Pascal Capdevilla notamment — avec l’idée de se situer dans le sillage du recordman.

Mais il fallait bien se rendre à l’évidence : malgré un terrain glissant, rendu plus exigeant encore par les fortes pluies de la veille, personne ne ferait mieux que l’ancien cycliste devenu un redoutable trailer, Axel Narbonne-Zuccarelli.

Et comme pour donner à cette journée d’hommage une dimension supplémentaire, on apprenait à l’arrivée que le vainqueur avait amélioré de près de trente secondes le record établi en 2024.

D’en haut, bien plus haut que le Cimone, Claude Leonardi a sans doute apprécié.

D'autant que sous le regard bienveillant de Santa Maria di Lota, l'organisation réunie comme jamais autour de Loïc Leonardi-Giacometti, avait mis les petits plats dans les grands pour tous ceux qui avaient honoré ce rendez-vous du souvenir et de l'amitié…