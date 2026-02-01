LDH section de Corse : Hôpital public, ESAT, ADAPEI, ils font grève pour nos droits

Les personnels de ces établissements médico-sociaux situés à Ajaccio se sont engagés dans des grèves longues. La LDH Corsica leur apporte son soutien et appelle à la solidarité avec l’ensemble de ces personnels. Au centre hospitalier, les personnels des urgences dénoncent les conditions indignes d’accueil et d’accompagnement imposées aux personnes en attente de soins. Nous sommes nombreux à pouvoir témoigner de cette réalité. Ce sont aussi les brancardiers qui se mobilisent contre le mépris de leur direction alors qu’ils dénoncent une déshumanisation de leur profession qu’entraînerait une réorganisation numérique de leur travail. A l’établissement et service d’aide par le travail (ESAT) et à l’association départementale de parents et d'amis des personnes handicapées mentales (ADAPEI) qui s’occupent des personnes porteuses de handicap, le manque de moyens et la précarisation des emplois étaient au centre d’un conflit qui a duré également plusieurs jours. Il est temps de redonner droit de cité au dialogue social et au respect des personnels et des publics concernés dans ces établissements.

En fin d’année 2025, ce sont les structures d’accueil en urgence sociale qui, via la coordination de lutte contre l’exclusion, la CLE, interpellaient l’opinion et les pouvoirs publics sur les conséquences des restrictions budgétaires qui leur sont imposées : réduction de la capacité d’accueil dans les foyers d’urgence et fragilisation des moyens d’accompagnement des personnes en grande précarité.

Tous ces conflits, toutes ces inquiétudes disent une même réalité : alors que la pauvreté et les inégalités ne cessent d’augmenter, ce sont les plus fragiles parmi nous, quelles que soient leurs origines, qui sont victimes de la mise à mal des politiques sociales et de santé publique. A ces choix qui défont notre société, il nous faut opposer notre solidarité avec les travailleuses et les travailleurs des secteurs socio-médicaux qui par leur lutte défendent les droits de tous les malades et de tous les précaires. Par leur action, ils contribuent à une communauté de destin fraternelle.

