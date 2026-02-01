Zonza Santa Lucia - À la découverte du Padel

Le vendredi 20 et le samedi 21 février les courts de Padel, situés au stade Gaby Muzy à Sainte-Lucie, vont accueillir deux journées dédiées à la découverte de cette discipline. Deux journées au cours desquelles Saveria Pozzo di Borgo se tiendra à la disposition pour des cours d'initiation et de perfectionnement selon les catégories et les niveaux sur des créneaux de 1h30. Pour de plus amples informations ou pour réserver un créneau il convient de contacter le 06 13 26 38 43.

Attention le nombre de places est limité.