Vero - L'ex-dirigeant nationaliste Alain Orsoni abattu aux obsèques de sa mère

Les faits se sont produits dans l’après-midi, alors que la cérémonie funéraire était en cours. Alain Orsoni a été mortellement touché par un unique projectile. Les circonstances exactes de l’attaque restent à préciser, mais il s’agit clairement d’un homicide volontaire commis en public, dans un contexte familial.

Le procureur d'Ajaccio, Nicolas Septe, a confirmé les faits à l'AFP. Il a ouvert une enquête pour assassinat en bande organisée, confiée à la police et la gendarmerie et doit se rendre sur place.

Les faits se sont produits autour de 16h30. Alain Orsoni est décédé sur place, a ajouté une autre source proche de l'enquête, évoquant la piste d'un sniper.

Âgé de 72 ans, ce militant nationaliste de la première heure, avait déjà été visé par un projet d'assassinat en 2008. Son frère Guy avait été assassiné en 1983, prénom qu'il avait donné ensuite à son fils, figure du banditisme corse.



Après des études à Paris, il était devenu l'un des chefs du Front de libération nationale de la Corse (FLNC) avant de fonder le Mouvement pour l'autodétermination (MPA), qualifié plus tard par ses adversaires de "Mouvement pour les affaires".

Réputé pour son sens politique et son sang froid, Alain Orsoni a quitté l'île en 1996, en pleine guerre fratricide au sein de la mouvance nationaliste. Il a vécu durant 13 ans en Floride puis au Nicaragua, où il avait des activités dans le secteur des jeux, et en Espagne.

Peu après son retour d'exil, un projet d'assassinat le visant était déjoué par la police durant l'été 2008. Il avait au même moment succédé à la présidence du club de foot de l'Athletic Club Ajaccio (ACA) à son ami Michel Moretti, un ancien nationaliste qui venait de décéder.

En 2012, après l'assassinat de plusieurs notables ajacciens et proches de l'ACA, comme l'ancien bâtonnier Antoine Sollacaro et le président de la chambre de commerce Jacques Nacer, Alain Orsoni avait dénoncé une "cabale médiatique" contre lui.