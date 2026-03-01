CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos

Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di vita avec… Ghjuvan-Petru Pieri 04/03/2026 Corsica Ferries lance ses escapades 2026 : cap sur les Cinque Terre, Minorque et Ajaccio 03/03/2026 Insularité et santé - Pourquoi la coordination peine-t-elle à transformer les parcours ? 03/03/2026 Grand Site de France Conca D’Oru : un concours photos pour valoriser le patrimoine naturel du territoire 03/03/2026
Les brèves

Escape Game « Opération Nectar » à Folelli  03/03/2026

Escape Game « Opération Nectar » à Folelli
Dans le cadre du Plan Territorial d’Action « Pollinisateurs » porté par l’Office de l'Environnement de la Corse, le CPIE A Rinascita vous invite à la Médiathèque de Folelli, vendredi 20 mars de 12h à 19h30, et samedi 21 mars, entre 9h et 16h30, pour participer à l'Escape Game "Opération Nectar" et découvrir le rôle essentiel, les menaces et les différentes facettes des pollinisateurs.
Dans un jeu grandeur nature (à partir de 12 ans, de 2 à 5 joueurs, en famille ou entre amis), il faudra observer, réfléchir, fouiller, résoudre des énigmes et coopérer pour finaliser le jeu en moins d’une heure.
Chaque énigme vous plonge un peu plus dans l’univers fascinant des abeilles, papillons et autres pollinisateurs, en mêlant réflexion, manipulation et esprit d’équipe. Immersion garantie !
Gratuit - Inscription obligatoire : https://urlz.fr/v4p0
Médiathèque Territoriale de Castagniccia - Ancienne usine à tanin de Folelli
Plus d'info : 07 88 17 77 98 ou contact@cpie-centrecorse.fr

Retour à la liste des brèves
CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2026 corsenetinfos