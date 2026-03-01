Escape Game « Opération Nectar » à Folelli

Dans le cadre du Plan Territorial d’Action « Pollinisateurs » porté par l’Office de l'Environnement de la Corse, le CPIE A Rinascita vous invite à la Médiathèque de Folelli, vendredi 20 mars de 12h à 19h30, et samedi 21 mars, entre 9h et 16h30, pour participer à l'Escape Game "Opération Nectar" et découvrir le rôle essentiel, les menaces et les différentes facettes des pollinisateurs.
Dans un jeu grandeur nature (à partir de 12 ans, de 2 à 5 joueurs, en famille ou entre amis), il faudra observer, réfléchir, fouiller, résoudre des énigmes et coopérer pour finaliser le jeu en moins d’une heure.
Chaque énigme vous plonge un peu plus dans l’univers fascinant des abeilles, papillons et autres pollinisateurs, en mêlant réflexion, manipulation et esprit d’équipe. Immersion garantie !
Gratuit - Inscription obligatoire : https://urlz.fr/v4p0
Médiathèque Territoriale de Castagniccia - Ancienne usine à tanin de Folelli
Plus d'info : 07 88 17 77 98 ou contact@cpie-centrecorse.fr