Micro-Folie Aiacciu : mars s’élève sous le soleil des Andes !

Pays aux sommets vertigineux, où les cités semblent suspendues entre les nuages et le ciel, le Pérou déploie tous ses mystères dans la lumière dorée des montagnes.Là-bas, l’histoire est gravée dans la pierre, tissée dans la laine, peinte sur l’argile, façonnée dans l’or.Le mois de mars est dédié aux peuples bâtisseurs, astronomes et artisans des cultures Chavìn, Nazca, Moche, Chimù et Inca.Venez découvrir ce monde raffiné et symbolique à Micro-Folie Aiacciu !Jardins de l’empereur, à côté de la médiathèque04.95.51.22.90Activités gratuites