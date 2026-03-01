CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos

Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di vita avec… Ghjuvan-Petru Pieri 04/03/2026 Corsica Ferries lance ses escapades 2026 : cap sur les Cinque Terre, Minorque et Ajaccio 03/03/2026 Insularité et santé - Pourquoi la coordination peine-t-elle à transformer les parcours ? 03/03/2026 Grand Site de France Conca D’Oru : un concours photos pour valoriser le patrimoine naturel du territoire 03/03/2026
Les brèves

Micro-Folie Aiacciu : mars s’élève sous le soleil des Andes !  03/03/2026

Micro-Folie Aiacciu : mars s’élève sous le soleil des Andes !
Pays aux sommets vertigineux, où les cités semblent suspendues entre les nuages et le ciel, le Pérou déploie tous ses mystères dans la lumière dorée des montagnes.
Là-bas, l’histoire est gravée dans la pierre, tissée dans la laine, peinte sur l’argile, façonnée dans l’or.
Le mois de mars est dédié aux peuples bâtisseurs, astronomes et artisans des cultures Chavìn, Nazca, Moche, Chimù et Inca. 
Venez découvrir ce monde raffiné et symbolique à Micro-Folie Aiacciu !

Jardins de l’empereur, à côté de la médiathèque
 micro-folie.aiacciu@ville-ajaccio.fr
 04.95.51.22.90
 Activités gratuites

Retour à la liste des brèves
CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2026 corsenetinfos