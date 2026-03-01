CorseNetInfos
«Les assemblées de la Corse d’hier à aujourd’hui» : Une conférence d’André Fazi à la Bibliothèque de Bastia.  02/03/2026

Ce mardi 3 mars à 18h dans la salle d’animation de la Bibliothèque municipale de Bastia (2e étage) André Fazi maître de conférences en science politique à l’Université de Corse, donnera une conférence intitulée : «Les assemblées de la Corse d’hier à aujourd’hui». L’Assemblée de Corse établie en 1982 n’est pas le premier organe collectif de représentation politique des Corses. Elle a été notamment précédée par le conseil général de la Corse, le Parlement anglo-corse, les états de Corse et les cunsulte de l’époque Paoli. Plus qu’une brève présentation de ces diverses instances, il s’agira de caractériser leurs fonctions communes. Entrée libre.

