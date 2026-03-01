Miss Harmony Corse, Lisa Dussollier veut mettre sa couronne au service de l’engagement

À bientôt 25 ans, Lisa Dussollier n’aurait pas forcément imaginé un jour porter une écharpe et une couronne. Cavalière professionnelle, passionnée de chevaux depuis toujours, elle a été officiellement couronnée Miss Harmony Corse le 7 février dernier, devenant ainsi la toute première représentante officielle de l’île dans ce concours lancé en 2022.



Miss Harmony est un concours ouvert aux femmes âgées de 18 à 40 ans, sans critères physiques stricts. L’accent est mis sur les valeurs humaines, la diversité des parcours et l’engagement personnel. Morphologie, handicap, situation familiale ou maternité ne constituent pas des obstacles : la beauté ne se résume pas à l’apparence, mais se trouve aussi dans le cœur et l’histoire de chacune.



Une élection qui fait la différence



C’est notamment cet aspect inclusif qui a convaincu Lisa de se lancer. Atteinte d’un handicap invisible, elle explique qu’elle ne se serait jamais reconnue dans un concours plus traditionnel. « Même si j’avais voulu me présenter à Miss Corse, je n’aurais sans doute pas correspondu aux critères », confie-t-elle. « La directrice du comité m’a contactée sur les réseaux sociaux et, en découvrant les valeurs du concours, j’ai immédiatement adhéré. Il y a un véritable esprit de famille, bien plus qu’une simple compétition pour décrocher une couronne. »



Titulaire du titre jusqu’en février 2027, Lisa représentera la Corse lors de l’élection nationale en septembre prochain dans le Grand Est. D’ici là, son année sera rythmée par des événements publics et des actions de terrain, pour faire connaître le comité Miss Harmony.



Cette année, aucune élection régionale n’a été organisée en Corse, faute de candidates. Lisa espère donc profiter de sa visibilité pour développer une véritable délégation locale et encourager de nouvelles participantes, afin que l’île puisse, à l’avenir, organiser sa propre sélection avec plusieurs candidates.



Une couronne pour faire entendre sa voix



Grâce à son titre, Lisa peut également porter son projet baptisé « Harmonie et protection », une initiative de sensibilisation contre les violences intrafamiliales. Victime durant son enfance, elle souhaite transformer cette épreuve en message d’espoir et de résilience. Ce projet lui permettra d’intervenir auprès des enfants et des associations, de libérer la parole autour de situations souvent invisibles et de sensibiliser le public.





La protection animale, qui lui tient particulièrement à cœur en tant que professionnelle du monde équestre, fait également partie de ses combats.



« D’ombres et de Lumières » : écrire pour se reconstruire



Parallèlement à cette aventure, Lisa finalise l’écriture de son livre, prévu pour la fin de l’année. Intitulé « D’ombres et de Lumières », il retrace son histoire de l’enfance à ses 22 ans, sous la forme d’un journal intime ponctué de poésie. Chaque étape marquante devient un chapitre, accompagné d’un texte poétique. « L’écriture a été mon refuge lorsque j’étais très seule. J’y déposais tout ce que je ressentais. Aujourd’hui, je souhaite que ce témoignage aide d’autres personnes à se sentir moins seules », confie-t-elle.



En septembre, Lisa portera pour la première fois la Corse sur la scène nationale de Miss Harmony. Son ambition dépasse la simple compétition : elle veut inspirer, sensibiliser et montrer que la confiance en soi et l’engagement peuvent transformer une vie. « J’étais une enfant sans confiance en elle. Si j’ai réussi à en arriver là, chacun en est capable », conclut-elle.



Avec sa couronne, Lisa Dussollier prouve que beauté, engagement et courage peuvent aller de pair.

