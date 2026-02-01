Bastia : l’ancien « Café Riche » transformé en une place végétalisée

(Photos Gérard Baldocchi)
Après plusieurs mois de travaux, la transformation de l’ancien « Café Riche » à Bastia est terminée. Le lieu, désormais végétalisé, accueille une petite place ouverte au public, avec quelques arbres et des bancs disposés sur la place. Le projet, initié au début du mois de juillet par la municipalité dans le cadre de sa stratégie de requalification des espaces publics et de dynamisation du centre-ville, visait à réaménager le site situé à l’angle du boulevard Paoli et de la rue Saint-François, resté à l’abandon après la fermeture de l’établissement il y a plusieurs années, et à restaurer « sa vocation originelle », celui-ci ayant abrité un square au début du XXe siècle.
Le réaménagement s’inscrivait dans le cadre du programme « Action Cœur de Ville », lancé par l’État en 2018 pour revitaliser les centres-villes de plusieurs centaines de communes en combinant rénovation urbaine, développement économique, amélioration de l’habitat et attractivité commerciale. À Bastia, les travaux avaient débuté le 7 juillet dernier « avec une opération spécifique de désamiantage de la structure existante ». Une étape « indispensable pour garantir la sécurité avant la démolition du bâtiment », avait indiqué la mairie.
La structure détruite, la seconde phase dédiée à l’aménagement du site avait débuté à la fin de l’année, pensée, selon la municipalité, « pour répondre aux enjeux de confort urbain, de convivialité et de transition écologique ». L’objectif était aussi de « créer un îlot de fraîcheur au cœur de Bastia, en réponse directe aux effets du changement climatique, mais aussi d’offrir un espace public accessible, intergénérationnel et propice à la détente ».
Seule trace de l’ancien établissement, une fresque inspirée d’une carte postale représentant la vie bastiaise autour du café des Platanes a été conservée. Réalisée probablement dans les années 1980 par Claude Cavert de la Tour, elle décorait l’intérieur du « Café Riche ». La décision de la conserver et de la rénover a été votée par le conseil municipal en novembre dernier. « Il s’agit d’une décoration qui était à l’intérieur du Café Riche, réalisée par un artiste qui a beaucoup travaillé pour des lieux publics, des cafés, des restaurants. Les Bastiais étaient nombreux à regarder cette fresque pendant qu’ils prenaient leur café et jouaient aux courses. On a compris que beaucoup d’anciens clients et Bastiais voulaient continuer à la voir », expliquait Philippe Peretti, adjoint au maire de Bastia en charge du patrimoine.
La rénovation, d’un montant total de 17 000 euros, a été entièrement prise en charge par la ville : « Ce tableau était en mauvais état, il était très difficile de le décoller du mur. Nous allons confier à un artiste le soin de le reconstituer, en utilisant des matériaux qui résisteront aux intempéries », détaillait Philippe Peretti lors du conseil municipal. Aujourd’hui, la fresque trône sur l’un des murs de la place, conservant un lien avec l’histoire du lieu tout en s’intégrant au nouvel aménagement végétalisé.
