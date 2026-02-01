Bastia : l’ancien « Café Riche » transformé en une place végétalisée

(Photos Gérard Baldocchi)





Après plusieurs mois de travaux, la transformation de l’ancien « Café Riche » à Bastia est terminée. Le lieu, désormais végétalisé, accueille une petite place ouverte au public, avec quelques arbres et des bancs disposés sur la place. Le projet, initié au début du mois de juillet par la municipalité dans le cadre de sa stratégie de requalification des espaces publics et de dynamisation du centre-ville, visait à réaménager le site situé à l’angle du boulevard Paoli et de la rue Saint-François, resté à l’abandon après la fermeture de l’établissement il y a plusieurs années, et à restaurer « sa vocation originelle », celui-ci ayant abrité un square au début du XXe siècle.





Le réaménagement s’inscrivait dans le cadre du programme « Action Cœur de Ville », lancé par l’État en 2018 pour revitaliser les centres-villes de plusieurs centaines de communes en combinant rénovation urbaine, développement économique, amélioration de l’habitat et attractivité commerciale. À Bastia, les travaux avaient débuté le 7 juillet dernier « avec une opération spécifique de désamiantage de la structure existante ». Une étape « indispensable pour garantir la sécurité avant la démolition du bâtiment », avait indiqué la mairie.



La structure détruite, la seconde phase dédiée à l’aménagement du site avait débuté à la fin de l’année, pensée, selon la municipalité, « pour répondre aux enjeux de confort urbain, de convivialité et de transition écologique ». L’objectif était aussi de « créer un îlot de fraîcheur au cœur de Bastia, en réponse directe aux effets du changement climatique, mais aussi d’offrir un espace public accessible, intergénérationnel et propice à la détente ».

