Cross-country - 41e édition du Mémorial Alain Le Moal à Ajaccio ce dimanche

Comme le veut désormais la tradition, les amateurs de cross-country de la Corse, mais aussi du continent, ont rendez-vous ce dimanche 1er février au Domaine Peraldi au Stiletto à Ajaccio pour le cross-country Mémorial Alain Le Moal qui sera, cette année, support des championnats de Corse de la discipline.



Cette épreuve sportive est ouverte à tous, toutefois les athlètes non licenciés à une fédération sportive devront produire une attestation de Parcours Prévention Santé. Comme par le passé, une forte participation est attendue du fait que cette épreuve sportive concerne toutes les catégories : des masters aux babys en passant par les super-poussins, poussins, benjamins, minimes, cadets, juniors, espoirs et seniors (féminines et masculins).





Voici les horaires et les distances du 41e Mémorial Alain Le Moal.



10h15 cani cross : 3 440 m

11H15 juniors féminines : 4.260m. Espoirs-Seniors-Masters Femmes : 6.080m

12h : baby's garçons parcours

12h15 : baby's filles parcours

12h30 : école d’athlétisme garçons : contrat

12h40 : école d’athlétisme filles contrat

12h50 : Poussins 1 240 m

13h05 : Poussines 1 240 m

13h20 : Benjamines et benjamins 2 650 m

13h45 : minimes filles 3 440 m

14h10 : minimes masculins Cross Court et femmes hommes 3 850 m

14h40 : cadets 4 850 m

15h10 : juniors masculins 5.670m, Espoirs-Seniors-Masters Hommes 9.310m



Pour tous renseignements complémentaires, il convient de contacter le Cercle Athlétique Ajaccien au 04.95.53.73.52 ou 06.75.02.29.54