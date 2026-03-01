Municipales. À Felicetu, Pierre-Paul d’Ornano conduit la liste « Per un paese vivu »

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our porter ce projet, Pierre-Paul d’Ornano s’est entouré d’une équipe volontairement diverse.

Une équipe intergénérationnelle et un projet centré sur la culture, l’urbanisme et la revitalisation du village.

« J’ai voulu réunir des personnes qui vivent ici à l’année et qui connaissent les réalités du village. Des gens de tous horizons professionnels, avec des compétences différentes et surtout l’envie de travailler».

La liste rassemble ainsi des habitants âgés de 22 à plus de 80 ans, une diversité générationnelle que le candidat considère comme une richesse. « Dans beaucoup de communes, la mandature tourne autour d’une seule personne. Moi, je veux fonctionner autrement, en déléguant et en m’appuyant sur les compétences de chacun».

Ancien adjoint lors du précédent mandat et conseiller communautaire à la Communauté de communes de Calvi-Balagne sous la présidence de Lionel Mortini, Pierre-Paul d’Ornano souhaite d’abord finaliser plusieurs projets engagés ces dernières années.

Parmi eux figure notamment l’aménagement d’un espace central destiné à accueillir stationnement, jeux pour enfants et équipements publics.

« Ce terrain communal doit devenir une grande place avec des parkings, des jeux pour enfants et des toilettes publiques. Le projet est déjà dans les tuyaux, il faut maintenant le concrétiser et l’améliorer».

Le candidat évoque également la transformation d’un hangar communal en logement, ainsi que la création de locaux à louer, afin de générer des ressources pour la commune.

Très attaché au patrimoine architectural, Pierre-Paul d’Ornano souhaite aussi porter une réflexion sur l’urbanisme afin de préserver l’harmonie du village. « Nos villages ont une identité forte. Si on ne la protège pas, on finira par ressembler à toutes les autres régions. On aura perdu ce qui fait notre richesse».

Il plaide notamment pour un cadre réglementaire plus précis afin de préserver l’esthétique et l’organisation traditionnelle des villages.

À Felicetu, la campagne pour les élections municipales du 15 mars 2026 prend forme. Pierre-Paul d’Ornano, entrepreneur et ancien adjoint au maire, conduit la liste « Per un paese vivu », avec l’ambition affichée de redonner une dynamique au village tout en préservant son identité culturelle et patrimoniale.Pour le candidat, cette démarche s’inscrit avant tout dans un engagement personnel pour son village et pour la transmission de ce qui fait l’âme des villages corses. « Aujourd’hui plus que jamais, je ressens le besoin de m’engager pour ma terre, pour la Corse. Parce que je ne retrouve plus ce que j’ai connu enfant. La mentalité, la façon de vivre, l’esprit, les traditions. Tout disparaît peu à peu, sans parler de notre langue et de notre culture », explique-t-il.Selon lui, la mairie reste l’échelon le plus pertinent pour agir concrètement.« La première étape d’une reconquête culturelle et identitaire, c’est de prendre les commandes de l’outil qui fait le lien entre le peuple et l’administration, la mairie».

Au-delà des aménagements, le candidat souhaite développer des initiatives autour de la transmission des savoirs et de la mémoire locale.« J’aimerais organiser des ateliers entre les anciens et les plus jeunes : partager des photos anciennes, raconter la vie d’autrefois, transmettre la langue et les traditions ».

Une manière, selon lui, de renforcer le lien entre générations et de faire vivre la culture corse au quotidien.



Pierre-Paul d’Ornano tient également à clarifier sa démarche personnelle.

« Je n’ai aucun intérêt financier dans cette candidature. Je n’ai pas de terrains à rendre constructibles ni d’avantages personnels à tirer de cette fonction».



Enfin, il affirme vouloir inscrire son action municipale dans un esprit de dialogue et de respect.

« Notre mandat sera placé sous le signe du respect mutuel et des règles qui permettent de vivre ensemble ».

Et de conclure.

« Pour une reconquête culturelle et un véritable développement du village, dans la vérité et la sincérité, votez Per un paese vivu ».

