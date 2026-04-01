34 ans après le drame du 5 mai 1992 : des collégiens à l'école de la mémoire

Jean Pruneta, journaliste radio à RCFM ce soir-là, a lui aussi un récit particulier à raconter. Ce 5 mai, il arrivait tout juste de l'étape Porto-Vecchio-Bastia du Tour de Corse automobile, dont il assurait la couverture. En arrivant au stade, la tribune nord l'a immédiatement frappé. "En étant au pied de cette tribune, au pied de ces barres de fer et de ces planches en bois qui montaient jusqu'à une douzaine de mètres, on s'est posé pas mal de questions. C'était comme si vous étiez dans une forêt avec des troncs d'arbres."

Installé aux deux derniers rangs, les plus hauts, avec ses collègues de la presse, il a senti les tremblements monter sous ses pieds au fur et à mesure que les spectateurs s'installaient. "Quand il y a 10 000 personnes qui tapent des pieds sur des planches en bois et de la ferraille, forcément ça se transmet."

Puis la tribune s'est effondrée. "Moi, j'étais en radio avec des casques, des micros. On était dans notre bulle." Ce qu'il n'a pas dit tout de suite, c'est qu'il a perdu ce soir-là deux collègues assis à sa gauche et à sa droite : Pierrot Guidicelli et Michel Vivarelli. "Je m'en sors et mes deux collègues, eux, sont décédés. Vous devez aussi aller aux enterrements de vos collègues et assumer tout ça."

Pendant vingt ans, Jean Pruneta n'en a pas parlé. Pas à sa famille, pas à ses proches. "C'était traumatisant et on n'avait aucune envie d'en reparler." Ce n'est que pour le 20e anniversaire qu'il a repris la parole publiquement.

Aujourd'hui, face aux collégiens, il leur transmet un message qui dépasse le football. "Il y a eu tellement d'erreurs, tellement de manquements, des dirigeants du club jusqu'aux autorités. Il faut que les jeunes sachent pour qu'ils soient informés. La confiance totale en l'autorité ne doit pas exister. Il faut toujours qu'il y ait un petit doute pour essayer d'éviter ce genre de choses."