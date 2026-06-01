Ajaccio - Conférence à la Bibliothèque Patrimoniale Fesch

Dans le cadre de sa programmation culturelle, la Bibliothèque Patrimoniale Fesch vous propose une conférence le 11 juin à 17h30 d’Emmanuelle Rosso, Professeure des universités, spécialiste en Histoire de l’art et archéologie du monde romain. En poste à La Faculté des lettres de Sorbonne université et chercheuse au sein de l'EA 4081 "Rome et ses renaissances", sur le thème de « Ceux dont l’esprit immortel parle encore en ces lieux ; Les Portraits dans les bibliothèques de la Rome antique ».
Entrée libre dans les limites des places disponibles.
Réservation :s.maroselli@ville-ajaccio.fr