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Pétanque - Ce week-end, le Souvenir Pierrot Biancarelli à l'Ospedale  21/07/2026

Pétanque - Ce week-end, le Souvenir Pierrot Biancarelli à l'Ospedale
Samedi et dimanche, la pétanque va prendre un peu de hauteur du côté de l'extrême sud avec le concours organisé par la société des Zinsali dans la forêt de l'Ospedale et plus exactement sur le site du Paradisu, dans le cadre du Souvenir Pierrot Biancarelli.
Tout commencera samedi à 14 heures avec un concours en doublette doté de 300 euros de prix plus les mises. Dimanche tout recommencera dès 9h30 avec un concours dédié aux triplettes (3.000 euros de prix plus les mises) ainsi qu'un concours féminin en doublette (300 euros de prix plus les mises) à partir de 10h30. 
Pour de plus amples informations ou pour les inscriptions il convient de contacter les organisateurs au 06 86 81 46 28, 06 14 01 38 68 ou bien au 06 88 05 77 59.

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