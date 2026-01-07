CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di Vita avec… Christelle Picarella, facteur France services 01/07/2026 I Baroni Games : quand les Porto-Vecchiais transpirent dans le rire et la macagna 27/06/2026 Au large d'Ajaccio, les gendarmes veillent sur la saison estivale 27/06/2026 Trente-sept nouveaux citoyens français accueillis à Bastia par la préfète de Haute-Corse 27/06/2026

Trente-sept nouveaux citoyens français accueillis à Bastia par la préfète de Haute-Corse


Matteo Lanfranchi le Samedi 27 Juin 2026 à 15:11

C'est dans le cadre solennel de l'auditorium du musée de Bastia que s'est tenue, ce vendredi 26 juin, une cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française. Présidée par Véronique Deprez-Boudier, préfète de Haute-Corse, elle a réuni trente-sept personnes résidant dans le département et représentant quinze nationalités différentes.



(Photo Gérard Baldocchi)
(Photo Gérard Baldocchi)

(Photos Gérard Baldocchi)



Ces cérémonies s'inscrivent dans le cadre de la politique nationale d'intégration portée par l'État. Loin du caractère purement administratif que peut revêtir l'acquisition de la nationalité française, elles visent à marquer solennellement et chaleureusement l'entrée de nouveaux citoyens dans la communauté nationale. Pour les personnes concernées, il s'agit souvent de l'aboutissement d'un long parcours, mêlant démarches administratives, entretiens d'assimilation et ancrage durable sur le territoire français.


Un moment chargé de symboles

Le choix de l'auditorium du musée de Bastia, écrin culturel installé au cœur de la Citadelle et lieu de mémoire de l'histoire corse et méditerranéenne, n'est pas anodin. Il ancre la cérémonie dans un espace qui dit à la fois l'identité du territoire et son ouverture sur le monde, deux dimensions au cœur de ce que représente la nationalité française.
À l'issue de la cérémonie officielle, les élèves du Conservatoire de musique Henri Tomasi de Bastia ont interprété la Marseillaise, avant d'animer un moment de convivialité avec d'autres titres musicaux. La présence du Conservatoire ajoute une dimension culturelle à ce temps fort, transformant un acte administratif en véritable célébration collective.


La Haute-Corse, terre d'accueil

La diversité des quinze nationalités représentées lors de cette cérémonie témoigne de l'ancrage de la Haute-Corse comme territoire d'installation et d'intégration. Comme dans le reste de la France, les candidats à la naturalisation doivent justifier d'une résidence régulière et continue sur le territoire, d'une maîtrise suffisante de la langue française et d'une connaissance des droits et devoirs liés à la citoyenneté. La cérémonie d'accueil constitue l'étape finale et symbolique de ce processus.






CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2026 corsenetinfos