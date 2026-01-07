Trente-sept nouveaux citoyens français accueillis à Bastia par la préfète de Haute-Corse

Le choix de l'auditorium du musée de Bastia, écrin culturel installé au cœur de la Citadelle et lieu de mémoire de l'histoire corse et méditerranéenne, n'est pas anodin. Il ancre la cérémonie dans un espace qui dit à la fois l'identité du territoire et son ouverture sur le monde, deux dimensions au cœur de ce que représente la nationalité française.

À l'issue de la cérémonie officielle, les élèves du Conservatoire de musique Henri Tomasi de Bastia ont interprété la Marseillaise, avant d'animer un moment de convivialité avec d'autres titres musicaux. La présence du Conservatoire ajoute une dimension culturelle à ce temps fort, transformant un acte administratif en véritable célébration collective.

