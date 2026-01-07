Trente-sept nouveaux citoyens français accueillis à Bastia par la préfète de Haute-Corse

(Photos Gérard Baldocchi)
Ces cérémonies s'inscrivent dans le cadre de la politique nationale d'intégration portée par l'État. Loin du caractère purement administratif que peut revêtir l'acquisition de la nationalité française, elles visent à marquer solennellement et chaleureusement l'entrée de nouveaux citoyens dans la communauté nationale. Pour les personnes concernées, il s'agit souvent de l'aboutissement d'un long parcours, mêlant démarches administratives, entretiens d'assimilation et ancrage durable sur le territoire français.
Un moment chargé de symboles
Le choix de l'auditorium du musée de Bastia, écrin culturel installé au cœur de la Citadelle et lieu de mémoire de l'histoire corse et méditerranéenne, n'est pas anodin. Il ancre la cérémonie dans un espace qui dit à la fois l'identité du territoire et son ouverture sur le monde, deux dimensions au cœur de ce que représente la nationalité française.
À l'issue de la cérémonie officielle, les élèves du Conservatoire de musique Henri Tomasi de Bastia ont interprété la Marseillaise, avant d'animer un moment de convivialité avec d'autres titres musicaux. La présence du Conservatoire ajoute une dimension culturelle à ce temps fort, transformant un acte administratif en véritable célébration collective.
La Haute-Corse, terre d'accueil
La diversité des quinze nationalités représentées lors de cette cérémonie témoigne de l'ancrage de la Haute-Corse comme territoire d'installation et d'intégration. Comme dans le reste de la France, les candidats à la naturalisation doivent justifier d'une résidence régulière et continue sur le territoire, d'une maîtrise suffisante de la langue française et d'une connaissance des droits et devoirs liés à la citoyenneté. La cérémonie d'accueil constitue l'étape finale et symbolique de ce processus.
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