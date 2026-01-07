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Stonde di Vita avec… Christelle Picarella, facteur France services


le Mercredi 1 Juillet 2026 à 17:45

Simplifier les démarches, c'est aussi rapprocher les services publics des habitants.
Grâce aux facteurs France services comme ici avec Chrystelle, bénéficiez d'un accompagnement gratuit, humain et de proximité, directement près de chez vous.
Découvrez leur quotidien et leur engagement au service des habitants en Corse.
Aujourd'hui, 8 facteurs France services sont présents en Corse : Venaco, Murato, Galeria, Omessa, Soccia, Guagno et Azzana.
Un épisode sponsorisé par La Poste et France services.



Stonde di Vita avec… Christelle Picarella, facteur France services






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