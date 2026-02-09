Stonde di Vita fait une pause estivale

Stonde di Vita prend un petit mois de vacances.
Merci pour votre fidélité, vos partages et vos commentaires. Votre soutien nous donne l'énergie de poursuivre cette aventure. Lors de cette première saison vous avez été plusieurs centaines de milliers à suivre nos vidéos.
Nous vous donnons rendez-vous le mercredi 2 septembre à 18 heures pour une nouvelle série de portraits d'artisans, d'entrepreneurs et de tous ces personnages qui font la Corse d'aujourd'hui.
En attendant, on ne vous laisse pas sans contenu !
Retrouvez deux rediffusions par semaine en story. Et pour revoir l'ensemble des épisodes, rendez-vous dans nos stories à la une « Stonde di Vita ».
A prestu !
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