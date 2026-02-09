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U Petrosu - Vandalisme sur le réseau de fibre optique à Casone Pieraggi : neuf poteaux endommagés


La rédaction le Mercredi 29 Juillet 2026 à 18:50

Des actes de vandalisme ont visé le réseau de fibre optique dans la nuit de samedi à dimanche à Casone Pieraggi sur le territoire de la commune de U Petrosu. Neuf poteaux de télécommunications ont été dégradés, entraînant une coupure d'Internet pour de nombreux habitants. Une enquête a été ouverte et les premières réparations doivent débuter rapidement.



U Petrosu - Vandalisme sur le réseau de fibre optique à Casone Pieraggi : neuf poteaux endommagés
Les habitants de Casone Pieraggi sont privés d'accès à Internet depuis la nuit de samedi à dimanche à la suite d'importantes dégradations commises sur le réseau de fibre optique.
Alertée dès la découverte des faits, la gendarmerie de Vezzani s'est rendue sur place dimanche afin d'effectuer les premières constatations. Selon les premiers éléments, neuf poteaux de télécommunications ont été endommagés.
La municipalité ide U Petrosu ndique s'être immédiatement mobilisée en prenant contact avec l'ensemble des intervenants concernés, notamment Corsica Fibra, chargé du déploiement de la fibre en Corse, ainsi qu'avec les différents opérateurs de télécommunications, dont Orange et SFR, afin d'engager les réparations dans les meilleurs délais.
Les premières interventions techniques devraient débuter dans les prochaines heures. Les travaux pourraient se poursuivre plusieurs jours, en fonction de l'étendue des dégâts constatés sur le réseau.
Sur sa page Facebook, la mairie condamne « avec la plus grande fermeté » ces actes de vandalisme, estimant qu'ils pénalisent directement les habitants, les entreprises et les services publics. La commune assure qu'elle suivra l'évolution de ce dossier jusqu'au rétablissement complet des connexions et qu'elle informera régulièrement la population de l'avancement des opérations.





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