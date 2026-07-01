Bastia - « Les Estivales de l’IA » par Emaho

Question pour un champion spécial IA avec buzzers

Atelier de création de bande dessinée assistée par l’intelligence artificielle

Atelier de création musicale grâce à l’intelligence artificielle.

L’association Emaho organise du 23 au 30 juillet à Bastia « Les Estivales d’IAventura », un cycle de trois soirées gratuites dédiées à la découverte de l’intelligence artificielle.Ces soirées gratuites sont organisées dans le cadre de l’appel à projets « Quartiers d’été ». À travers ces « Estivales d’IAventura », l’association émaho souhaite permettre à chacun de mieux comprendre l’intelligence artificielle, d’expérimenter ses possibilités et de découvrir ses usages de manière simple et accessible. Ces rencontres proposent une approche ludique, créative et accessible de l’IA à travers plusieurs animations participatives de 18h à 20h30 :Les trois rendez-vous se dérouleront les :Jeudi 23 juillet au local associatif de Saint-AntoineMardi 28 juillet au square Nelson Mandela à MontesoroJeudi 30 juillet au stade de l’Annonciade.De 18h à 20h30.Un moment convivial autour d’un apéritif sera proposé à l’issue de chaque soirée.