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Les brèves

Bastia - « Les Estivales de l’IA » par Emaho  23/07/2026

Bastia - « Les Estivales de l’IA » par Emaho
L’association Emaho organise du 23 au 30 juillet à Bastia « Les Estivales d’IAventura », un cycle de trois soirées gratuites dédiées à la découverte de l’intelligence artificielle.
Ces soirées gratuites sont organisées dans le cadre de l’appel à projets « Quartiers d’été ». À travers ces « Estivales d’IAventura », l’association émaho souhaite permettre à chacun de mieux comprendre l’intelligence artificielle, d’expérimenter ses possibilités et de découvrir ses usages de manière simple et accessible. Ces rencontres proposent une approche ludique, créative et accessible de l’IA à travers plusieurs animations participatives de 18h à 20h30 :
  • Question pour un champion spécial IA avec buzzers
  • Atelier de création de bande dessinée assistée par l’intelligence artificielle
  • Atelier de création musicale grâce à l’intelligence artificielle.
Les trois rendez-vous se dérouleront les :
 Jeudi 23 juillet au local associatif de Saint-Antoine
 Mardi 28 juillet au square Nelson Mandela à Montesoro
 Jeudi 30 juillet au stade de l’Annonciade.
De 18h à 20h30.
Un moment convivial autour d’un apéritif sera proposé à l’issue de chaque soirée.

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