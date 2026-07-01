Le docteur Vannina Micheli- Rechtman aux Rencontres d’Aurelius pour son livre : « Les nouvelles beautés fatales »

C’est une nouvelle fois dans le salon de l’hôtel Central à Bastia que nous donne rendez-vous le philosophe bastiais Christophe di Caro. Ce samedi 18 juillet à 17h30, l’invitée en sera le docteur Vannina Micheli-Rechtman. Une rencontre autour de son ouvrage « Les nouvelles beautés fatales » (Éditions Érès) et autour du thème : « Comment habiter son corps à l’ère des réseaux sociaux ? » (Entrée libre).

Vannina Micheli-Rechtman est médecin psychiatre, psychanalyste et docteure en philosophie, Vice-Présidente et ancienne Présidente de l’Association Française et Internationale de Psychanalyse Espace Analytique et chercheure associée au C.R.P.M.S, Centre de recherches psychanalyse, médecine et société à l’Université Paris Cité. Elle est spécialisée dans les addictions, les troubles des conduites alimentaires tels que l'anorexie et la boulimie, ainsi que les cyberdépendances comme l'addiction aux jeux vidéo et à Internet. C’est aussi une brillante philosophe spécialisée dans les représentations contemporaines du corps et des images. Elle a publié de nombreux articles dans des revues françaises et internationales, présenté diverses communications lors de congrès de psychanalyse, de psychiatrie et de philosophie, tant en France qu'à l'étranger et publié plusieurs livres : « La Psychanalyse face à ses détracteurs (Flammarion 2010), « Du Cinéma à la psychanalyse, le féminin interrogé ( co-dirigé -Eres 2013) et « Les Nouvelles beautés fatales- Les troubles des conduites alimentaires comme pathologies de l’image » (Eres, 2022), un ouvrage traduit en Italie, Espagne, Argentine, Bulgarie, Slovénie. Dans celui-ci, préfacé par Georges Vigarello, historien français spécialiste de l'histoire de l'hygiène, de la santé, des pratiques corporelles et des représentations du corps, elle traite des troubles des conduites alimentaires, anorexie et boulimie, un phénomène contemporain et sociétal en pleine expansion accéléré par l'utilisation massive des réseaux sociaux. À partir de son expérience clinique, l'auteure y analyse les liens entre les troubles des conduites alimentaires et les représentations du corps des femmes. Les réseaux sociaux véhiculent à présent ce que véhiculaient jadis les magazines, le cinéma, la publicité… Le système des algorithmes aggrave le phénomène. On s’est tous aperçu qu’en cliquant sur un lien, un mot, sans même parfois le liker, on est soudain envahi de publicités ou article concernant ce mot, ce thème. Pour l’auteurs c’est un martèlement dommageable pour les individus plus vulnérables, en premier lieu les adolescents et les jeunes.

Vannina Micheli-Rechtman réfléchit à ce que ça veut dire aujourd’hui « avoir un corps ». Et aussi sur la spécificité en Corse - conduites alimentaires en Corse, image du corps en Corse etc… Est-ce que ça se présente différemment, avec des variantes ?

« Comment habiter son corps à l’ère des réseaux sociaux ? » est donc le thème choisi par Christophe di Caro. L’autrice a invité Lauda Guidicelli-Sbraggia, Conseillère exécutive de Corse déléguée à la jeunesse, aux sports, à l'égalité femmes-hommes et à l'innovation sociale.

