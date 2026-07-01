Bastia - L'école Charpak de Toga portera désormais le nom du résistant Léo Micheli

Pour Gilles Simeoni, maire de Bastia, « au fur et à mesure que disparaissent les derniers acteurs et témoins de la Résistance », renommer une école participe au devoir de mémoire. Saluant un homme qui a eu « une belle vie en cohérence avec ses idées » et symbole « de la Résistance corse et universelle », l'édile a ensuite expliqué son choix : « C'était un fils de docker qui travaillait dans le quartier de Toga. »



Si le nom de Léo Micheli remplacera celui de Georges Charpak, le nom du scientifique ne devrait pas être oublié des Bastiais : « On peut retravailler pour rebaptiser un espace public à son nom », a indiqué Gilles Simeoni, le maire de Bastia, en réponse à une question de l’élue d’opposition Hélène Salge.



Cette dernière a rappelé la « notion d’excellence » ainsi que les liens entre la Corse et le physicien, lauréat du prix Nobel de physique en 1992 pour ses travaux sur les détecteurs de particules. Citoyen d’honneur de Cargèse : « il a laissé un héritage scientifique, en étant à l’origine de la création de l’Institut d’été scientifique, où se rejoignent des chercheurs du monde entier ».



La cérémonie de changement de nom de l’école Georges-Charpak en école Léo Micheli devrait intervenir dans les toutes premières semaines de la rentrée scolaire.