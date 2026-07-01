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Incendies : la lutte se poursuit à Albertacce et Corte-Restonica


La rédaction le Vendredi 17 Juillet 2026 à 14:18

Les secours restent pleinement mobilisés ce vendredi pour contenir les incendies qui touchent Albertacce et Corte-Restonica. Malgré des conditions météorologiques défavorables, les deux feux évoluent lentement et ne menacent, à ce stade, ni les habitations ni les personnes. Les restrictions d'accès aux secteurs concernés sont maintenues



@SIS 2B
@SIS 2B
Les moyens de lutte restent fortement mobilisés ce vendredi contre les incendies de forêt qui touchent les secteurs d'Albertacce et de Corte-Restonica, en Haute-Corse. Les personnels au sol, les moyens aériens ainsi que l'ensemble des services de secours et de sécurité poursuivent leurs interventions malgré des conditions météorologiques défavorables, marquées par de fortes rafales de vent, des températures élevées et un faible taux d'humidité. À ce stade, aucune habitation ni aucune personne ne sont menacées.

À Albertacce, le feu continue de progresser lentement dans un massif difficile d'accès. Les opérations menées sur le flanc droit et à l'arrière du sinistre ont permis de stabiliser ces secteurs. En revanche, le flanc gauche reste le plus actif, avec une avancée lente en direction de la forêt de Valdu Niellu et de la forêt communale d'Albertacce. La surface parcourue est toujours estimée à 280 hectares.

À Corte-Restonica, l'incendie demeure globalement contenu dans son périmètre actuel. Une légère progression a été observée dans la nuit sur le flanc gauche vers la vallée de la Restonica, avant d'être rapidement freinée grâce à l'intervention des moyens aériens. La superficie touchée reste estimée à une cinquantaine d'hectares. Les opérations de lutte se poursuivent avec l'appui d'hélicoptères et d'avions bombardiers d'eau.
La préfecture de la Haute-Corse appelle la population "à la plus grande vigilance" et rappelle l'obligation de respecter les mesures de prévention ainsi que les restrictions en vigueur "afin d'éviter tout nouveau départ de feu."
L'arrêté préfectoral interdisant l'accès et la circulation dans les secteurs concernés, notamment sur le GR20 et dans la forêt communale d'Albertacce, reste en vigueur.




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