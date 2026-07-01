Bastia : Brigitte Lecordier, la voix de Sangoku, invitée d'honneur de Mangamania le 18 juillet

Ce 18 juillet, le centre culturel l'Alboru, situé dans les quartiers sud de Bastia, se transformera à nouveau en temple de la culture nippone. Mangamania retrouve ses quartiers pour une 6e édition riche en événements. Au programme : ateliers manga, atelier musical, défilé de cosplayeurs, dédicaces et conférences avec des invités de marque. Parmi eux, Brigitte Lecordier, comédienne de doublage et mythique voix française de Sangoku, qui donnera une masterclass.



Un festival dédié au manga et à l'animation japonaise qui monte en puissance au fil des années et qui attire désormais chaque année plusieurs centaines de personnes, des jeunes, des moins jeunes et de nombreuses familles : « On ne s'attendait pas à ce raz-de-marée qu'il y a eu lors de la première édition. On s'est dit qu'il fallait proposer des choses de qualité. Que les personnes étaient là pour rencontrer des auteurs, avoir des ateliers, avoir quelque chose à l'image des conventions, avec nos moyens » commentent Jessica Pinna et François-Xavier Leoncini, bibliothécaires jeunesse de la médiathèque Barberine Duriani et coorganisateurs de Mangamania.



Pour cette 6e édition, le festival bastiais s'offre même le luxe d'accueillir Brigitte Lecordier, la voix française de Sangoku dans l'anime Dragon Ball : « Une légende du doublage français. Et à l'heure des enjeux liés à l'utilisation de l'IA dans ce secteur, on a voulu défendre cet art du doublage ». « Brigitte Lecordier, c'est aussi la voix emblématique de Son Goku. Elle résonne dans tous les cœurs des amateurs de culture populaire et d'anime », se réjouit François-Xavier Leoncini. La conférence sera animée par le journaliste spécialisé Mathieu Pinon.

Le reste de cette convention s'articulera autour « d'ateliers à partir de 10 ans. Deux ateliers dessin avec la dessinatrice Louki Soprano et un atelier dessin avec le mangaka Sbulu », détaille Jessica Pinna. Mais aussi des ateliers de création, autour des cartes Pokémon ou encore de la vente d'objets dédiés avec la participation des boutiques partenaires. Tout comme le défilé de cosplayeurs qui : « attire des personnes de toute la Corse mais aussi d'Aix-en-Provence ».



Cette sixième édition mettra aussi l'accent sur le « made in Corsica », avec des mangakas qui commencent à émerger, indique François-Xavier Leoncini : « Deux auteurs sont invités : Ghjuvà Lucchinacci, qui vient de signer son manga Sognus Mortalis en langue française et en langue corse, qui est une réactualisation contemporaine du mythe du mazzerisme ». Le public pourra également découvrir les premières planches de Last Bloom, de l'Ajaccien Jean-Laurent Marcia, qui sortira au mois d'octobre.