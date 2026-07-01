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Les brèves

Concert caritatif San Martino-di-Lota  07/07/2026

Samedi 11 juillet 2026 sur la place de l’église du village de San Martinu di Lota, une journée dédiée aux confréries est organisée au profit de l’Association Inseme.
 
Au programme :  16 heures table ronde « Confréries : héritage du passé et force d’avenir » Animée par Camille Delmas, vaticaniste à Rome (Agence I.MEDIA).
 
19 heures : patrimoine musical sacré Voyage en polyphonies à travers l’intérieur de la Corse, le Cap Corse et la Balagne avec les chanteurs des Cunfraterne Santa Croce, San Vincensu di Figarella et Cunfraterne di u Santissimu Crucifissu di a Serra.
La participation est libre pour le concert, reversée à l’Association INSEME.
Une buvette sera tenue par les bénévoles de l’Association.

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