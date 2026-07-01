Samedi 11 juillet 2026 sur la place de l’église du village de San Martinu di Lota, une journée dédiée aux confréries est organisée au profit de l’Association Inseme.
Au programme : 16 heures table ronde « Confréries : héritage du passé et force d’avenir » Animée par Camille Delmas, vaticaniste à Rome (Agence I.MEDIA
).
19 heures : patrimoine musical sacré Voyage en polyphonies à travers l’intérieur de la Corse, le Cap Corse et la Balagne avec les chanteurs des Cunfraterne Santa Croce, San Vincensu di Figarella et Cunfraterne di u Santissimu Crucifissu di a Serra.
La participation est libre pour le concert, reversée à l’Association INSEME.
Une buvette sera tenue par les bénévoles de l’Association.