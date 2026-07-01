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Portivechju- Ball-Trap : concours à Murateddu  30/06/2026

Portivechju- Ball-Trap : concours à Murateddu
Samedi et dimanche sur le site de Palavaghja à Murateddu, l'association Corsica Team Ball-Trap et l'Associu di Caccia di Murateddu organisent un concours de Ball-Trap sur 100 plateaux et sur deux pas de tir. La journée de samedi sera réservée aux entraînements de 10 heures à 21 heures, alors que le concours, en lui-même, débutera dimanche à 9 heures. 
Pour de plus amples renseignements ou bien pour les inscriptions il convient de contacter les organisateurs aux numéros suivants: 06 16 81 28 55 ou bien 06 11 82 02 65.

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