Assassinat de Chloé Aldrovandi : cinq hommes en garde à vue

L'enquête sur l'assassinat de Chloé Aldrovandi connaît une nouvelle phase avec, très récemment, le placement en garde à vue de cinq personnes. Ces mesures interviennent dans le cadre des investigations menées sous l'autorité de la Juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Marseille, chargée de faire la lumière sur ce dossier.Selon les éléments confirmés par le parquet de Marseille, un des suspects, actuellement incarcéré dans une autre procédure sur le continent, a été extrait de son établissement pénitentiaire afin d'être entendu par les enquêteurs de la police judiciaire.Les quatre autres personnes ont, quant à elles, été interpellées en Corse. D'après une source proche du dossier, elles sont soupçonnées d'avoir joué un rôle dans la préparation ou la réalisation de l'assassinat. À ce stade de la procédure, la nature exacte des faits susceptibles de leur être reprochés n'a toutefois pas été précisée.Le 15 février 2025, Chloé Aldrovandi, âgée de 18 ans, avait été mortellement atteinte par des tirs alors qu'elle circulait en voiture à Ponte-Leccia. Depuis le début de l'enquête, les magistrats privilégient la thèse d'une erreur de cible. Les auteurs présumés auraient visé l'utilisateur habituel du véhicule qu'elle conduisait ce jour-là.Cette nouvelle série de gardes à vue s'inscrit dans la poursuite d'investigations engagées depuis plus d'un an afin d'identifier l'ensemble des personnes impliquées, qu'il s'agisse des exécutants, des soutiens logistiques ou d'éventuels commanditaires.Les auditions en cours devraient permettre aux enquêteurs de confronter les différents protagonistes aux éléments recueillis au fil de l'information judiciaire. Elles pourraient déboucher sur de nouvelles mises en examen si les charges réunies sont jugées suffisantes par les magistrats instructeurs.







