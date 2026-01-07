"On ramasse les miettes" : Unité Corse en mobilisation à Paris pour défendre les policiers de l'île

Matteo Lanfranchi le Mardi 30 Juin 2026 à 17:34

Une délégation du syndicat Un1té s'est rendue à Paris ce mardi 30 juin pour participer à une manifestation nationale intersyndicale, organisée avec Alliance Police. Sur place pour soutenir leurs collègues, les représentants corses du syndicat dénoncent une série de revendications restées sans réponse, sur fond d'une décision jugée provocante prise lors du dernier comité social d'administration ministériel.