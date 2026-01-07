Ajaccio - Avis défavorable de la commission de sécurité : réouverture reportée du parking du Diamant

Il faudra patienter encore quelques jours avant de pouvoir à nouveau stationner au parking du Diamant. Alors que la réouverture de cet équipement stratégique du centre-ville était attendue cette semaine, la commission de sécurité réunie lundi matin a rendu un avis défavorable, repoussant temporairement l'ouverture au public.



Une décision qui ne remet toutefois pas en cause l'aboutissement du chantier de rénovation et d'extension engagé en mars 2024. Selon la municipalité, les réserves émises concernent uniquement quatre points techniques que l'entreprise chargée des travaux doit désormais mettre en conformité avant qu'une nouvelle visite puisse être programmée.



« Les pompiers nous ont préconisé que l'entreprise mette en conformité quatre points de sécurité avant l'ouverture », explique la Ville, précisant que cette commission présidée par André Villanova, conseiller municipal, réunissait notamment les services de la préfecture, le Service départemental d'incendie et de secours ainsi que les services municipaux.







Quatre ajustements avant le feu vert



Parmi les réserves formulées figurent notamment une issue de secours, le système de sécurité incendie (SSI), la vérification du bon fonctionnement de l'ensemble des dispositifs de détection ainsi que le système de désenfumage du parking.



« Il n'y a rien de plus. Nous avons fait un tour complet du parking qui est conforme. Il reste simplement quatre réserves à lever », insiste la municipalité, qui déplore certaines interprétations laissant penser à des difficultés plus importantes. Selon la Ville, ces interventions pourraient être réalisées très rapidement. « Cela peut prendre 48 heures si l'entreprise intervient immédiatement », assure-t-elle.







Une nouvelle commission attendue rapidement



Dès que les quatre réserves auront été levées, une nouvelle commission de sécurité sera convoquée afin de délivrer, cette fois, le feu vert définitif à l'exploitation du parking. « Si les quatre réserves sont levées, nous reconvoquerons la commission la semaine prochaine », indique encore la municipalité, qui se montre confiante quant à une issue rapide du dossier. Elle précise également que « les équipes mobilisées sur site poursuivent leur travail afin de résorber ces éléments dans les meilleurs délais » avec pour objectif « une nouvelle réunion de sécurité dans les prochains jours ».



Elle rappelle également qu'aucune date définitive de réouverture ne sera annoncée tant que « l'ensemble des conditions de sécurité ne seront pas pleinement réunies ». Ce léger report intervient alors que les commerçants et les riverains attendent avec impatience la remise en service de cet ouvrage fermé progressivement depuis plusieurs mois. Son indisponibilité a fortement pesé sur l'activité commerciale du centre-ville.



À terme, le parking du Diamant offrira une capacité portée à 840 places, soit 205 emplacements supplémentaires par rapport à sa configuration initiale. Un équipement appelé à redevenir l'un des principaux pôles de stationnement du cœur d'Ajaccio, une fois les dernières exigences réglementaires définitivement validées.

