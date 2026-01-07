La Marie-Do a trouvé sa mascotte

Designer en chef de Disneyland Paris, ce dernier imagine des personnages depuis une vingtaine d'années et a accompagné les collégiens tout au long de cette aventure. Après avoir animé une masterclass pour leur transmettre les clés de la création d'une mascotte, il a suivi l'évolution des projets jusqu'à cette finale. « J'ai été bouleversé par le travail de ces jeunes. Je ne m'attendais pas à un tel engagement. J'ai trouvé ça hyper mature. Ils sont allés très loin dans leur réflexion », se félicite-t-il, saluant la profondeur avec laquelle les élèves se sont approprié les valeurs de La Marie-Do.



Président du jury et fidèle parrain de La Marie-Do, Patrick Fiori n'a lui non plus pas caché son émotion face aux créations des jeunes Corses. « C'est très touchant de savoir que ces enfants ont décidé de prendre en plein cœur cette initiative et cette envie de créer la mascotte de La Marie-Do. Il y a eu de très belles propositions. Le moindre détail a été pensé par les jeunes », se réjouit-il en appuyant sur le fait que ce concours dépasse largement la simple création d'un personnage. « Pour que La Marie-Do aille toujours plus loin, cela passe par la nouvelle génération. Et avec ce concours on voit que les enfants ont une vision qu'ils n'ont pas égarée comme les adultes le font parfois et qu’ils ont l'espoir de faire avancer les choses. Cela se ressent dans ce qu'ils ont proposé », appuie le chanteur.



S'il reconnaît avoir eu un véritable coup de cœur pour La Goutte d'Espoir, il tient à saluer l'ensemble des participants. « Toutes les propositions ont été faites par des enfants magnifiques qui deviendront des adultes incroyables. Mais en tant que parrain de La Marie-Do, je connais bien l'association et j'ai toujours été bouleversé par sa douceur et sa puissance. Elle invite les gens, sans les déranger, à mener ce combat contre la maladie avec elle et elle garde tout le temps l'espoir. J'ai trouvé que La Goutte d'Espoir était la proposition la plus adaptée », dévoile-t-il.



Les mascottes n’ont pas dit leur dernier mot



À l'origine de cette aventure se trouve Frédéric Bizzari, membre du conseil d'administration et bénévole très investi de La Marie-Do. « Nous souhaitions avoir d'autres cibles sensibilisées au combat contre le cancer que les adultes. J'ai essayé d'imaginer un concours, quelque chose qui puisse être créatif et en même temps toucher les enfants et les jeunes adultes », raconte-t-il. C'est lors d'un vol entre Paris et Ajaccio qu’une idée un peu folle germe dans son esprit. « Je me suis dit, pourquoi ne pas créer un personnage pour les 20 ans de La Marie-Do et en faire son emblème. J’ai fait ma proposition au conseil d’administration qui a accepté, même si au début on m’a quand même un peu regardé avec des yeux ronds », plaisante-t-il en renchérissant : « Et puis je leur ai annoncé que si on faisait ce projet, je voulais que Disney nous accompagne. Alors là, on m’a encore plus regardé avec des yeux encore plus ronds, mais après plusieurs tentatives, j’ai quand même réussi à avoir un contact à Disney ».



Après plusieurs mois de démarches, une rencontre avec Marie-Françoise Arrighi, responsable RSE de Disneyland Paris et originaire de Corse, permet finalement au projet de prendre son envol. L'Académie de Corse rejoint ensuite l'aventure afin de déployer le concours dans les collèges de l'île. Orange et plusieurs autres partenaires apporteront à leur tour leur soutien pour permettre à cette idée inédite de devenir réalité. Au bout du chemin, neuf mascottes auront vu le jour. « J'ai été agréablement surpris du résultat », confie aujourd'hui Frédéric Bizzari.



Et si La Goutte d'Espoir devient désormais la mascotte officielle de La Marie-Do, Catherine Riera est convaincue que cette aventure ne s'arrêtera pas là. « Je crois que l'histoire n'est pas finie. Nos amis de Disney et notre parrain Patrick Fiori ont semé de nouvelles graines. Les mascottes n'ont pas fini de vivre. Je pense que nous allons avoir de nouveaux projets et une nouvelle vie pour toutes ces petites créations qui n'ont pas dit leur dernier mot », glisse la présidente de La Marie-Do avec un sourire.

