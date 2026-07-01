Satine Nomary est la nouvelle Miss Corse 2026

(Photos : Paule Santoni)

Près de 900 personnes étaient réunies ce mercredi soir sur la place Saint-Laurent de Porticcio pour assister à l'élection de Miss Corse 2026. Neuf candidates étaient en lice avec pour objectif de succéder à Manon Mateus et décrocher le titre tant convoité.Tout au long de la soirée, les prétendantes à la couronne se sont succédées sur scène au fil de plusieurs tableaux et chorégraphies, sous les encouragements d'un public venu nombreux, mais aussi sous le regard d'Hinaupoko Devèze, Miss France 2026, invitée d'honneur de cette édition.Le jury réunissait notamment Amandine Petit, Miss France 2021, ainsi que Laëtitia Duclos, Miss Corse 2016.Plusieurs anciennes Miss Corse avaient également fait le déplacement, parmi lesquelles Noémie Leca, Sandra Back, Emma Renucci et Stella Vangionni.À l'issue des délibérations, c'est finalement Satine Nomary, jeune hôtesse de l'air de 19 ans, qui a été élue Miss Corse 2026. Passionnée par les voyages, Satine Nomary souhaiterait également évoluer dans le milieu du mannequinat en parallèle. Très attachée aux moments partagés en famille et entre amis, elle pratique le volleyball en club et aime jouer du piano sur son temps libre.Elle succède à Manon Mateus et représentera la Corse lors de la prochaine élection de Miss France.