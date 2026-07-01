Prévention des incendies : la réserve communale de Barbaghju repart en mission

Leur vigilance dépasse toutefois le seul territoire communal. Par le passé, les réservistes de Barbaghju ont également signalé plusieurs départs de fumée sur des communes limitrophes, permettant ainsi une intervention rapide des moyens départementaux de lutte contre les incendies.

Formés aux premiers secours ainsi qu'à la prévention des incendies de forêt et d'espacesnnaturels, les membres de cette équipe exemplaire peuvent compter sur le soutien actif et bienveillant de leur maire, Étienne Marchetti, mais aussi sur l'engagement sans faille de leur responsable, Jean-Claude Cecchini.





Au fil des années, cette réserve est devenue un véritable modèle de sérieux, de compétence et de savoir-faire. Elle rassemble aujourd'hui un nombre important d'habitants sensibilisés aux risques majeurs et pleinement investis dans la protection de leur territoire. Cet attachement de la population s’est illustré récemment à travers le repas de soutien organisé à l’initiative du comité des fêtes. Les profits engendrés ont été reversés à l’équipe des bénévoles qui ont chaleureusement remercié les généreux organisateurs pour ce beau geste.





Cette nouvelle saison débute également sous le signe du renforcement des moyens. Grâce à l'acquisition de nouveaux équipements, la réserve communale de Barbaghju atteint désormais,un niveau de préparation comparable à celui des réserves communales de sécurité civile les plus actives de Haute-Corse. Par ailleurs de nouveaux secouristes ont été formés grâce au soutien du SIS 2B.





Cette réussite est avant tout le fruit d'une municipalité résolument engagée, de la mobilisation des bonnes volontés locales et de l'impulsion donnée par un maire et un chef d'équipe particulièrement investis. Ensemble, ils ont façonné une unité solide et reconnue, déterminée à ne pas céder un pouce de terrain à ceux qui, par des actes criminels ou irresponsables, continuent de meurtrir une terre déjà durement éprouvée par les flammes.





Un immense bravo à toutes les bénévoles et à tous les bénévoles qui à Barbaghju, font vivre avec enthousiasme, humilité et sens du devoir cette indispensable réserve communale de sécurité civile. Leur engagement est une richesse pour la commune, mais aussi un exemple pour l'ensemble du territoire.