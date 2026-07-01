Superbus fait chanter Patrimonio aux Nuits de la Guitare

Les Nuits de la Guitare se poursuivent à Patrimonio. Après les concerts de Calogero lundi et de Benjamin Biolay mardi, c’était au tour de Superbus d’investir, mercredi soir, la scène du théâtre de verdure. Avant l’arrivée du groupe emmené par Jennifer Ayache, les spectateurs ont pu assister à une première partie assurée par le Guitar Night Project. Réunissant trois figures majeures de la guitare - Patrick Rondat, Pat O’May et Fred Chapellier - le trio a livré une heure trente de concert mêlant rock et blues, ponctué de longs échanges instrumentaux entre les trois musiciens. Une prestation énergique qui a progressivement fait monter l’ambiance chez les 1 000 spectateurs présents avant l’entrée en scène de la tête d’affiche.





Il est un peu plus de 23 heures lorsque les lumières s’éteignent et que Superbus monte sur scène sous les applaudissements des spectateurs. Les cinq membres du groupe entament le concert avec OK KO, un morceau tiré de leur dernier album éponyme. Très vite, le groupe replonge le public dans son univers avec plusieurs titres qui ont marqué sa carrière, à l’instar de Whisper, Apprends-moi ou Lova Lova. Mais c’est sur Ça mousse que l’ambiance a véritablement franchi un cap. Jennifer Ayache invite les spectateurs à reprendre le refrain avec elle, transformant le théâtre de verdure de Patrimonio en un immense chœur.





Dans la foule, l’enthousiasme est au rendez-vous. Les fans de la première heure sont nombreux à avoir fait le déplacement pour retrouver un groupe qui a marqué leur adolescence et les accompagne depuis plus de vingt ans. Plusieurs d’entre eux se sont d’ailleurs installés dès le début de la soirée au plus près de la scène, juste derrière les barrières de sécurité, pour ne rien manquer du concert. Pour certains spectateurs, le concert de Superbus a aussi été l’occasion de découvrir les Nuits de la Guitare, tandis que les habitués du festival ont retrouvé un rendez-vous devenu incontournable de leur été.





Au fil du concert, Jennifer Ayache a régulièrement pris le temps d’échanger avec le public, visiblement conquise par l’accueil réservé au groupe. « Vous êtes chauds en Corse. Vous habitez un très bel endroit. On va s’en rappeler, merci pour votre accueil. Vive la Corse ! », a-t-elle lancé depuis la scène sous les applaudissements des festivaliers, avant qu’un clin d’œil ne soit adressé à Michel Giovannetti, guitariste du groupe originaire de l’île. La soirée s’est poursuivie avec plusieurs titres incontournables du groupe, dont Lola et Butterfly, repris en chœur par un public qui n’a cessé de chanter et de danser. Stéréo Song a également offert un moment particulier, dédié « aux fans de la première heure », venus nombreux.





Après près d’une heure et demie de concert, Superbus a quitté le théâtre de verdure sous les applaudissements des festivaliers. « Je n’ai pas d’autres mots que merci », a confié Jennifer Ayache au moment de conclure la soirée, avant de saluer une dernière fois l’accueil reçu en Corse. À la sortie du concert, les sourires étaient nombreux parmi les spectateurs, qui ont salué une soirée placée sous le signe de la musique et du partage. « L’ambiance était incroyable », pouvait-on entendre parmi les festivaliers.

Une nouvelle soirée réussie pour les Nuits de la Guitare, qui continuent de rassembler les générations autour de grands noms de la scène musicale.

