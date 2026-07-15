Mort d'un trentenaire après une altercation à Ajaccio : deux mineurs en garde à vue, le parquet revoit sa version des faits

Nouveau rebondissement dans l'enquête ouverte après la mort d'un homme d'une trentaine d'années, grièvement blessé dans la nuit du 3 au 4 juillet sur le cours Napoléon à Ajaccio avant de succomber quelques jours plus tard à ses blessures.



Dans un communiqué diffusé ce mercredi afin « d’éviter la propagation d’informations parcellaires ou inexactes », le procureur de la République, Nicolas Septe, indique que deux mineurs ont été placés en garde à vue dans les locaux du commissariat d'Ajaccio ce matin. Il ajoute par ailleurs que les investigations, désormais menées sous l'autorité d'un juge d'instruction, ont permis de préciser le déroulement des faits et révèle que les premiers éléments communiqués au début de l'enquête étaient erronés sur plusieurs points.



« Contrairement aux premiers éléments de contexte qui avaient été donnés au départ de l'enquête, il apparaît que le coup porté à la victime n'était pas intervenu dans le cadre d'une rixe préalable », indique ainsi le procureur en poursuivant : « La victime aujourd'hui décédée avait bien appelé les services de police pour qu'ils viennent chercher les jeunes filles à la suite de leur altercation verbale ».



Par ailleurs, les investigations ont également établi qu'après avoir été laissé inanimé au sol, l'homme s'était fait dérober l'argent liquide qu'il avait sur lui. « Des images de lui inanimé ont été prises et diffusées sur les réseaux sociaux, raisons des placements en garde à vue actuelles qui devront permettre de mieux comprendre l’enchaînement des évènements », précise-t-il encore.