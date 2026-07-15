Haute-Corse : la bataille contre les flammes se poursuit à Corte et Albertacce

Incendie à Albertacce : près de 150 hectares parcourus, les secours s'emploient à contenir les flancs du feu
L'incendie qui touche la commune d'Albertacce a parcouru environ 150 hectares, selon un point de situation établi ce mercredi en début d'après-midi. Les opérations restent particulièrement délicates en raison du relief et des conditions météorologiques.
L'ensemble des lisières demeure actif. À l'arrière gauche, le feu évolue peu dans des secteurs de barrières rocheuses. Sur le flanc avant droit, les dispositifs de lutte permettent de ralentir efficacement sa progression, tandis que la tête de feu atteint désormais les crêtes.
Les moyens engagés concentrent leurs efforts sur le confinement des deux flancs de l'incendie afin d'empêcher sa propagation vers Calasima et la forêt de Valdu Niellu, mais également vers la forêt communale d'Albertacce, particulièrement difficile d'accès pour les équipes terrestres.
Les routes départementales RD 318 et RD 84, entre Albertacce et Calasima, restent fermées à la circulation afin de garantir la sécurité des opérations.
L'ensemble des lisières demeure actif. À l'arrière gauche, le feu évolue peu dans des secteurs de barrières rocheuses. Sur le flanc avant droit, les dispositifs de lutte permettent de ralentir efficacement sa progression, tandis que la tête de feu atteint désormais les crêtes.
Les moyens engagés concentrent leurs efforts sur le confinement des deux flancs de l'incendie afin d'empêcher sa propagation vers Calasima et la forêt de Valdu Niellu, mais également vers la forêt communale d'Albertacce, particulièrement difficile d'accès pour les équipes terrestres.
Les routes départementales RD 318 et RD 84, entre Albertacce et Calasima, restent fermées à la circulation afin de garantir la sécurité des opérations.
Incendie à Corte : une vingtaine d'hectares brûlés, les secours protègent la vallée du Tavignano
À Corte, l'incendie a parcouru environ 20 hectares, une superficie qui reste en cours d'évaluation.
Le feu progresse désormais à rebours sous l'action des secours. Les commandos spécialisés sont mobilisés pour empêcher une bascule de l'incendie vers la vallée du Tavignano.
La cellule spécialisée dans l'emploi du feu, appuyée par les largages d'hélicoptères et de deux avions Pélican, intervient afin de sécuriser le flanc situé côté vallée de la Restonica.
Depuis ce mercredi matin, d'importants moyens aériens sont engagés sur les deux sinistres : deux avions Pélican, un hélicoptère bombardier d'eau Puma ainsi que l'hélicoptère départemental léger du SIS 2A. Ces moyens restent répartis entre les secteurs de Corte et d'Albertacce.
Le tronçon du GR20 situé entre Ciottulu di i Mori et Asco est désormais interdit aux randonneurs. Les agents de l'Office national des forêts, du Parc naturel régional de Corse et les gendarmes du PGHM sont déployés sur le terrain afin d'empêcher l'accès aux sentiers convergeant vers Albertacce.
Le feu progresse désormais à rebours sous l'action des secours. Les commandos spécialisés sont mobilisés pour empêcher une bascule de l'incendie vers la vallée du Tavignano.
La cellule spécialisée dans l'emploi du feu, appuyée par les largages d'hélicoptères et de deux avions Pélican, intervient afin de sécuriser le flanc situé côté vallée de la Restonica.
Depuis ce mercredi matin, d'importants moyens aériens sont engagés sur les deux sinistres : deux avions Pélican, un hélicoptère bombardier d'eau Puma ainsi que l'hélicoptère départemental léger du SIS 2A. Ces moyens restent répartis entre les secteurs de Corte et d'Albertacce.
Le tronçon du GR20 situé entre Ciottulu di i Mori et Asco est désormais interdit aux randonneurs. Les agents de l'Office national des forêts, du Parc naturel régional de Corse et les gendarmes du PGHM sont déployés sur le terrain afin d'empêcher l'accès aux sentiers convergeant vers Albertacce.
Le message du SIS de Haute-Corse
Le Service d'incendie et de secours de la Haute-Corse (SIS 2B) souligne que "les conditions météorologiques restent particulièrement défavorables en montagne, avec des vents pouvant atteindre 50 km/h, des températures supérieures à 30 °C et un taux d'humidité inférieur à 30 %. Ces conditions devraient encore se dégrader dans les prochains jours."
Des renforts en provenance des Bouches-du-Rhône et du Var doivent arriver ce mercredi soir à Bastia afin de renforcer les effectifs engagés. Le Groupe d'intervention héliporté de la Sécurité civile est également attendu jeudi matin sur le secteur de Corte.
Au total, plus de 40 intervenants sont mobilisés sur le feu de Corte et près de 120 personnes sur celui d'Albertacce.
Le SIS 2B renouvelle son appel "à la prudence et demande à la population de respecter strictement les interdictions d'accès et les restrictions mises en place, afin d'éviter toute exposition inutile au danger et tout nouveau départ de feu."
Le service adresse également "ses remerciements au maire et à la municipalité d'Albertacce pour leur soutien logistique, ainsi qu'à l'ensemble des personnels mobilisés sur ces deux incendies, dont les interventions se déroulent dans des conditions particulièrement complexes". Enfin, le SIS 2B "exprime le souhait de pouvoir continuer à bénéficier, dans les prochaines heures, de l'appui des moyens aériens sur les deux chantiers."
Des renforts en provenance des Bouches-du-Rhône et du Var doivent arriver ce mercredi soir à Bastia afin de renforcer les effectifs engagés. Le Groupe d'intervention héliporté de la Sécurité civile est également attendu jeudi matin sur le secteur de Corte.
Au total, plus de 40 intervenants sont mobilisés sur le feu de Corte et près de 120 personnes sur celui d'Albertacce.
Le SIS 2B renouvelle son appel "à la prudence et demande à la population de respecter strictement les interdictions d'accès et les restrictions mises en place, afin d'éviter toute exposition inutile au danger et tout nouveau départ de feu."
Le service adresse également "ses remerciements au maire et à la municipalité d'Albertacce pour leur soutien logistique, ainsi qu'à l'ensemble des personnels mobilisés sur ces deux incendies, dont les interventions se déroulent dans des conditions particulièrement complexes". Enfin, le SIS 2B "exprime le souhait de pouvoir continuer à bénéficier, dans les prochaines heures, de l'appui des moyens aériens sur les deux chantiers."
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