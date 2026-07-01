Les Voix Dominicaines » en concert en Corse
10/07/2026
Du 8 au 13 juillet, à travers toute la Corse, 14 frères dominicains, religieux consacrés à Dieu, proposent une série de concerts de musique sacrée : Praetorius, Martini, Casals, Gjeilo, Poulenc, Vittoria, du Gospel, et des chants traditionnels corses. Après Corbara le 8 et Calvi jeudi 9, ils seront en l’église Saint Jean ce vendredi soir à 20h30 (Entrée libre)
Le répertoire sacré fascine toujours un public qui n’est pas forcement en lien avec la religion. Les prêtres et les religieux, de leur côté, semblent parfois délaisser ces splendeurs musicales. Les Voix Dominicaines, concerts de musique sacrée interprétée par des frères et sœurs dominicains, veut faire un pont entre ces deux mondes.
Le programme
Vendredi 10 juillet 20h30 : St Jean-Baptiste à Bastia
Samedi 11 juillet 21h00 : Eglise St Jean-Baptiste
Dimanche 12 juillet 20h30 : Sartène Eglise Ste Marie
Lundi 13 juillet 20h30 : Ajaccio Cathédrale