Les Voix Dominicaines » en concert en Corse

Du 8 au 13 juillet, à travers toute la Corse, 14 frères dominicains, religieux consacrés à Dieu, proposent une série de concerts de musique sacrée : Praetorius, Martini, Casals, Gjeilo, Poulenc, Vittoria, du Gospel, et des chants traditionnels corses. Après Corbara le 8 et Calvi jeudi 9, ils seront en l’église Saint Jean ce vendredi soir à 20h30 (Entrée libre)



Le répertoire sacré fascine toujours un public qui n’est pas forcement en lien avec la religion. Les prêtres et les religieux, de leur côté, semblent parfois délaisser ces splendeurs musicales. Les Voix Dominicaines, concerts de musique sacrée interprétée par des frères et sœurs dominicains, veut faire un pont entre ces deux mondes.

Le programme

Vendredi 10 juillet 20h30 : St Jean-Baptiste à Bastia

Samedi 11 juillet 21h00 : Eglise St Jean-Baptiste

Dimanche 12 juillet 20h30 : Sartène Eglise Ste Marie

Lundi 13 juillet 20h30 : Ajaccio Cathédrale