Ventiseri - L'AS Ventiseri XV organise sa première "Fête/Faites du sport" le 12 juillet

Au-delà de l'aspect sportif, l'objectif est avant tout humain. "L'idée, c'est de réunir toutes ces associations et de faire une belle fête de village, puisqu'on n'en a pas l'été, de faire venir les touristes et de montrer tout ce qu'on fait", explique Pascal Fournier. Bénévole au club, il voit dans cette journée l'occasion de tisser des liens durables entre les associations. "C'est comme une famille, on arrive à se connaître, à s'aider", illustre-t-il, citant l'exemple de l'entraide en matériel entre le club et le triathlon d'Aleria.



Pour cette première édition, les organisateurs espèrent accueillir entre 400 et 500 personnes. Et déjà, ils voient plus loin. "L'idée, c'est vraiment de faire perdurer tout ça", confie Pascal Fournier, qui envisage de reconduire l'événement chaque année. "Le rugby, c'est une grande famille, alors pourquoi pas l'agrandir encore avec les autres associations ?"

