Ventiseri - L'AS Ventiseri XV organise sa première "Fête/Faites du sport" le 12 juillet

Le jeu de mots du titre résume tout l'esprit de l'événement. "C'est la fête du sport, mais c'est aussi 'faites du sport', venez voir les associations sportives qui existent dans le village", explique Pascal Fournier, responsable événementiel de l'AS Ventiseri XV, à l'origine de l'idée. "Ça m'est venu une nuit, j'en ai parlé au bureau, tout le monde a trouvé ça marrant." Le programme, lui, s'annonce dense. À partir de 11 heures, les associations du village se relaieront toutes les vingt minutes pour des démonstrations sportives. Zumba, twirling bâton, karaté, rugby, golf, volley-ball, tennis de table, mais aussi le club sportif et artistique de la base aérienne seront de la partie. En invité d'honneur, le triathlon-kayak d'Aleria complétera le tableau. La journée se clôturera par un concours de pétanque à partir de 18 heures, en doublette, sur inscription à vingt euros.
Face aux fortes chaleurs, un espace fraîcheur est prévu pour le confort de tous : un brumisateur géant, du water tag et des batailles d'eau permettront de se rafraîchir, les organisateurs invitant les visiteurs à penser à leur serviette et leur maillot. Une kermesse avec des jeux pour petits et grands, un espace restauration (barbecue, frites, crêpes, glaces) et une buvette animeront la journée. Une grande tombola commune, alimentée par l'ensemble des associations, permettra de couvrir les frais d'organisation avant redistribution des bénéfices à chaque structure. Parmi les lots à gagner figurent des passages en accrobranche, des sorties kayak et diverses activités proposées par les partenaires.
Faire vivre le village et créer du lien
Au-delà de l'aspect sportif, l'objectif est avant tout humain. "L'idée, c'est de réunir toutes ces associations et de faire une belle fête de village, puisqu'on n'en a pas l'été, de faire venir les touristes et de montrer tout ce qu'on fait", explique Pascal Fournier. Bénévole au club, il voit dans cette journée l'occasion de tisser des liens durables entre les associations. "C'est comme une famille, on arrive à se connaître, à s'aider", illustre-t-il, citant l'exemple de l'entraide en matériel entre le club et le triathlon d'Aleria.
Pour cette première édition, les organisateurs espèrent accueillir entre 400 et 500 personnes. Et déjà, ils voient plus loin. "L'idée, c'est vraiment de faire perdurer tout ça", confie Pascal Fournier, qui envisage de reconduire l'événement chaque année. "Le rugby, c'est une grande famille, alors pourquoi pas l'agrandir encore avec les autres associations ?"
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