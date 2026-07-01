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Nicolas Septe quitte le parquet d'Ajaccio


La rédaction le Vendredi 10 Juillet 2026 à 12:01

Après cinq années à Ajaccio, le procureur Nicolas Septe s'apprête à quitter la Corse. Il rejoindra le parquet de Beauvais, dans l'Oise, à compter du 1er septembre.



(Photo : Paule Santoni)
(Photo : Paule Santoni)
Le procureur de la République d'Ajaccio, Nicolas Septe, s'apprête à tourner une page. Dans un message adressé à la presse ce vendredi, le magistrat annonce qu'il quittera ses fonctions à compter du 1er septembre prochain.
 
« Après cinq années passées à la tête du parquet d'Ajaccio et du plaisir que j'ai pris à diriger l'action publique au sein de ce parquet, je prendrai de nouvelles fonctions dans l'Oise à compter du 1er septembre au parquet de Beauvais », écrit-il en confiant aborder ses nouvelles fonctions avec « enthousiasme et humilité ».
 
Nicolas Septe était arrivé en Corse en septembre 2021 pour succéder à Carine Greff.

Durant ses 5 années à la tête du parquet d'Ajaccio, il aura notamment fait de la lutte contre le trafic de stupéfiants la priorité de son action.




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