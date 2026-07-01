Calvi : Chez Tao n'ouvrira pas cet été, la fin d'un lieu mythique des nuits calvaises

L'information est tombée comme un coup de tonnerre. Pour la première fois depuis près d'un siècle, l'été se déroulera sans les soirées de Chez Tao, l'un des établissements les plus emblématiques de Corse.

La direction explique cette fermeture par « l'impossibilité de poursuivre notre activité à la suite de la non-reconduction de notre contrat d'assurance », sans donner davantage de précisions.



Chez Tao n'était pas seulement un bar ou un établissement de nuit. C'était un rendez-vous. Une institution. Un passage presque obligé pour plusieurs générations de Calvais, de Balanins, de vacanciers et de célébrités de passage.



Perché dans la citadelle de Calvi, dominant la baie, le lieu offrait un panorama devenu aussi célèbre que son ambiance. Les soirées commençaient souvent au coucher du soleil sur la terrasse avant de se prolonger jusqu'au petit matin, au rythme des concerts, des DJ et des rencontres improbables. Depuis des décennies, des milliers de personnes y ont célébré un anniversaire, une amitié, un amour de vacances ou simplement le plaisir d'être ensemble.

Combien de souvenirs sont nés derrière ses murs ? Combien de levers de soleil ont été regardés depuis ses terrasses ?





Une histoire qui remonte à 1935

L'histoire de Chez Tao débute en 1935. Le lieu est créé dans la citadelle de Calvi par un aristocrate russe exilé, rapidement surnommé « Tao », dont la personnalité marquera durablement les lieux. Au fil des décennies, l'établissement devient l'une des adresses les plus connues de l'île, fréquentée aussi bien par les Calvais que par une clientèle venue du monde entier.

Son célèbre slogan est lui aussi entré dans la mémoire collective :« Vivez heureux aujourd'hui, car demain il sera trop tard. »

Une phrase qui prend aujourd'hui une résonance particulière, puisque c'est précisément par ces mots que l'équipe a choisi de conclure son message d'adieu provisoire.



Depuis la publication de l'annonce, anciens saisonniers, musiciens, DJ, clients fidèles ou simples touristes se racontent, sans doute, « leurs » nuits chez Tao. Beaucoup évoqueront un morceau de leur jeunesse qui disparaît. D'autres remercieront les équipes qui, année après année, ont fait vivre ce lieu hors du commun.

Car Chez Tao dépassait largement le cadre d'un établissement de nuit. Il faisait partie de l'identité estivale de Calvi. Son ouverture marquait presque le début de la saison touristique ; sa fermeture annonçait la fin de l'été.





Le message publié par l'établissement ne ressemble toutefois pas à un adieu définitif.

Après avoir remercié « toutes les générations d'amis, de clients, de collaborateurs, d'artistes et de partenaires qui ont fait vivre ce lieu emblématique au fil des années », il se conclut simplement par ces deux mots chargés d'espoir : « A prestu. » À bientôt.

Deux mots auxquels s'accrochent aujourd'hui tous ceux qui espèrent voir un jour les lumières de Chez Tao se rallumer au cœur de la citadelle de Calvi.