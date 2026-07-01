Bastia- Le Conservatoire Henri-Tomasi célèbre ses nouveaux diplômés

(Photos Gérard Baldocchi)

Ils étaient 22 étudiants du Conservatoire de Corse Henri Tomasi de Bastia à recevoir leur diplôme ce samedi 4 juillet dans les jardins suspendus du Palais des Gouverneurs : 12 en musique, 6 en théâtre et 4 en danse. Une cérémonie qui ponctue plusieurs années d’apprentissage, explique Jennifer Gamet-Rossi, directrice régionale du Conservatoire : « Il y a les Brevets d’études chorégraphiques, d’études musicales ou d’études théâtrales qui sanctionnent plus de huit ans d’enseignement. Il y a le Certificat d’études musicales, théâtrales ou chorégraphiques qui va sanctionner plus d’une dizaine d’années de formation. Et puis le Diplôme d’études musicales, théâtrales ou chorégraphiques qui va former les futurs professionnels. Avec ces diplômes-là, ils peuvent être amenés à rentrer dans ce qu’on appelle le corps professoral. C’est la première étape pour ensuite devenir peut-être professeur ou musicien professionnel. »Si le Conservatoire est accessible à tous, sans limite d’âge, les diplômes qui ont été décernés ce matin aux 22 lauréats bastiais sont le résultat d’un important travail, rappelle la directrice : « Les examens sont sanctionnés par des notes. Il faut obtenir un minimum de 12 de moyenne pour pouvoir obtenir son diplôme. Il y a un projet personnel à fournir, qui sont souvent des spectacles assez conséquents. C’est un petit peu plus dur que le bac. Il y a un niveau d’exigence national. Ensuite, tous ces diplômes sont contrôlés par la DRAC et par le ministère de la Culture pour s’assurer du niveau, de manière à ce qu’on soit sur un niveau national. »Ce que ne contredit pas Stella Guidi, entrée au Conservatoire à l’âge de 6 ans, qui vient d’être double diplômée en études chorégraphiques et en musique : « Les études sont compliquées et très longues. Il y a aussi les spectacles. Si on aime vraiment ça, ça passe tout seul. Le Conservatoire apprend la rigueur, la concentration, l’esprit d’équipe et permet une ouverture sur la culture. » La jeune Bastiaise de 18 ans va désormais s’orienter vers des études de médecine, mais son diplôme obtenu au Conservatoire lui permettra de poursuivre sa pratique quand elle le souhaitera.Pour Mattea Lacave, adjointe au maire de Bastia en charge de la culture, le Conservatoire a toute sa place et le soutien de la ville, malgré les ajustements rendus nécessaires par les travaux : « C’est important d’avoir cette formation diplômante sur notre ville. Ça apporte au développement culturel et à la formation des jeunes, mais aussi des adultes. » À cela s’ajoute la classe CHAM (classes à horaires aménagés musique) du collège Simon-Vinciguerra, qui facilite l’apprentissage des jeunes Bastiais en lien avec le Conservatoire.Les disciplines sont nombreuses, égrène de son côté Jennifer Gamet-Rossi : « Sur la danse, on a trois spécialités : classique, contemporain et jazz. Sur la musique, on a plus de 21 disciplines. Les instruments à cordes, les instruments à vent, les instruments de percussion… On a quasiment tout le panel. » Un cursus qu'a suivi Cécile Agathe, ancienne élève désormais concentrée sur ses études de pharmacie, qui dit avoir vécu son apprentissage de la harpe avec « passion et bienveillance ».Le Conservatoire Henri-Tomasi de Bastia forme aussi des artistes à la renommée nationale, voire internationale. Jennifer Gamet-Rossi cite notamment Marinu Leccia, « qui est maintenant à Oxford, qui fait des masters et qui enseigne maintenant au CNSM de Paris et au CNSM de Lyon ». On retrouve aussi le violoncelliste Hugo Pietri, la guitariste Sandrine Luigi, la pianiste Marina Luciani ou encore les sopranos Amélie Tatti, Michelle Fieschi et Julie Knecht tous passé par le conservatoire bastiais. Ou encore ceux qui sont en passe de le devenir, comme Cecilia Aubert, âgée de 20 ans et venue soutenir ses amies de la nouvelle promotion : « Le Conservatoire apporte beaucoup personnellement, artistiquement, techniquement, permet d’avoir du réseau. »