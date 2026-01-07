Furiani : « Le malade imaginaire » de Molière sur la scène de U Paradisu

C’est un beau rendez-vous auquel nous invite ce mardi 30 juin à 21 heures au cinéma U Paradisu de Furiani la troupe de « La Réplique » avec la représentation du fameux « Malade imaginaire » de Molière, en partenariat avec la mairie de Furiani.
L'association « La réplique » a pour objet la diffusion de la culture par toutes les formes possibles, la formation et la promotion d'acteurs, de comédiens, la création, l'encadrement, la mise en scène, la réalisation et la diffusion de productions culturelles sous toutes les formes existantes et à venir, dans le domaine théâtral, littéraire, philosophique et cinématographique. Elle se donne aussi la possibilité d'organiser des festivals, des rencontres littéraires et philosophiques.
A la barre de cette association le philosophe Christophe di Caro qui, délaissant de temps en temps son « Aurelius », se mue en metteur en scène. « Avec Molière on n’est pas très loin de la philosophie » déclare-t-il. « On répète depuis octobre dans les anciens locaux de la MJC de Furiani. Je dispose d’une équipe extraordinaire, inventive, investie et qui aime par-dessus tout ce qu’elle fait, en toute folie ! De vrais amateurs, dont il s’agit pour certain de leur première pièce et sur une scène chasse les ennuis ! »
« Le malade imaginaire » de Molière.
Mardi 30 juin à 21h sur la scène du cinéma de Furiani
Spectacle tout public
Durée 1h30 - Entrée 12€ (Gratuit pour les moins de 12 ans)
Réservation ici
La distribution
ARGAN : Christophe Di Caro
BÉLINE : Martine Chapuy
TOINETTE : Béatrice Argenti
ANGÉLIQUE : Nadège Gragnani
CLÉANTE : Nicolas Ottavy
LOUISON : Axelle Keil
Le NOTAIRE : Marielle Gagnant
BÉRALDE(INE) : Isabelle Poggi
M. FLEURANT : Anouk Lavigne
M. PURGON : Anouk Lavigne
M. DIAFOIRUS : Christian Nicolini
THOMAS DIAFOIRUS : Josy Paoli
Mise en scène : Christophe Di Caro
Technique
Son : François Dufour
Lumières /Images: Marcel Chapuy