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A màghjina - Sottu à l’ultimi lumi di u ghjornu, Aiacciu s’addurmenta


le Mardi 30 Juin 2026 à 07:25

Les dernières lueurs du crépuscule embrasent l'horizon tandis que les reliefs plongent peu à peu dans l'obscurité. Au pied des montagnes, vuues de Bastelicaccia, les premières lumières d'Ajaccio dessinent les contours de la ville, offrant un contraste saisissant entre la douceur du ciel et le calme de la nuit qui s'installe.
Si, comme Marie-Chantal Morvany, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







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