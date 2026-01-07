A màghjina - Sottu à l’ultimi lumi di u ghjornu, Aiacciu s’addurmenta
Les dernières lueurs du crépuscule embrasent l'horizon tandis que les reliefs plongent peu à peu dans l'obscurité. Au pied des montagnes, vuues de Bastelicaccia, les premières lumières d'Ajaccio dessinent les contours de la ville, offrant un contraste saisissant entre la douceur du ciel et le calme de la nuit qui s'installe.
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