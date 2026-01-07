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Orages attendus en Haute-Corse : la préfecture appelle à la plus grande prudence près des rivières


La rédaction le Lundi 29 Juin 2026 à 22:04

Alors que la vigilance orange canicule est prolongée jusqu'à ce mardi matin en Haute-Corse, la préfecture met également en garde contre un risque de violents orages attendu ce lundi après-midi dans plusieurs secteurs de l'île. Des pluies intenses, de la grêle et de fortes rafales de vent sont annoncées.



Grazi Ritratti
Grazi Ritratti
La préfecture de la Haute-Corse appelle à la vigilance face à une dégradation orageuse attendue ce lundi après-midi, alors que le département reste placé en vigilance orange pour la canicule jusqu'au mardi 30 juin à 6 heures au moins.
Les températures demeurent particulièrement élevées, avec 32 à 34°C sur le littoral par endroits et jusqu'à 36 à 37°C dans l'intérieur de l'île.


À cette chaleur s'ajoute un risque de forts orages concernant principalement le Centre Corse, le Cortenais et, possiblement, la Balagne. Les précipitations pourraient atteindre 30 à 40 mm en peu de temps, accompagnées de chutes de grêle et de rafales de vent pouvant atteindre 80 km/h.


La préfecture souligne que ces épisodes peuvent provoquer des crues soudaines des cours d'eau ainsi qu'un ruissellement important. Elle recommande la plus grande prudence à proximité des rivières et rappelle que les baignades dans les cours d'eau sont fortement déconseillées. Le niveau et le débit des rivières peuvent en effet augmenter très rapidement sous l'effet des orages, créant un danger immédiat pour les personnes présentes.




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